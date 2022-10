Diretta streaming Chelsea vs Manchester United: pronostico Premier League, come guardare online, notizie, quote

Mentre la squalifica di Cristiano Ronaldo sta facendo notizia per il Manchester United, la squadra sta entrando in un grande momento di forma senza che Erik ten Hag abbia bisogno dell’attaccante portoghese, e cercheranno di continuare contro il Chelsea sabato. Da quando hanno perso nel derby di Manchester, i Red Devils sono imbattuti da cinque partite, ma sono stati particolarmente efficaci contro le prime sei avversarie con quattro vittorie e una sconfitta dopo aver sconfitto il Tottenham mercoled√¨.

C’√® del lavoro da fare contro squadre che non giocano nelle loro mani, ma il Chelsea √® il tipo di squadra che non si tira indietro, quindi lo United avr√† una possibilit√† di gioia nel possesso palla. I Blues non hanno ancora subito una sconfitta sotto Graham Potter, ma le prestazioni sono diminuite a causa dell’infortunio di Reece James. Questo √® il tipo di partita in cui l’assenza del loro terzino destro fuoriclasse incomber√† sia in attacco che in difesa di fronte a Jadon Sancho e Antony, ma finora Potter ha avuto un piano per tutte le situazioni al Chelsea.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : sabato 22 ottobre | Volta : 12:30 ET

: sabato 22 ottobre | : 12:30 ET Posizione : Stamford Bridge — Londra

: Stamford Bridge — Londra TV: NBC | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

NBC | fuboTV (prova gratis) Probabilità: Chelsea +115; Disegna +230; Manchester United +240 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Chelsea: N’Golo Kante ha subito un’operazione al tendine del ginocchio e salter√† quattro mesi per i Blues poich√© Potter non sembra avere un centrocampo completo a sua disposizione. Dopo il suo ritiro contro il Brentford, Conor Gallagher sar√† una decisione a tempo di gioco, mentre Reece James e Wesley Fofana saranno messi da parte per i loro infortuni a lungo termine.

Manchester United: Ten Hag è in una situazione difficile con il suo attacco poiché Anthony Martial salterà la partita a causa di un infortunio alla parte bassa della schiena. Sebbene sia stato elettrico quando disponibile per lo United, la disponibilità è stata una sfida per il francese. Aaron Wan-Bissaka è tornato ad allenarsi ma non sarà disponibile per la partita, ma con le prestazioni di Diogo Dalot, sarà dura per Wan-Bissaka riconquistare il ruolo di titolare. Anche Harry Maguire dovrà affrontare un test di fitness in ritardo, ma non sarà presente in questa partita.

Predizione

Il Manchester United continuerà il suo tiro contro i primi quattro, ma la cucina casalinga sarà sufficiente al Chelsea per salvare un punto dalla partita. Scegliere: Chelsea 1, Manchester United 1