Diretta streaming Brentford vs Chelsea: pronostico Premier League, guida TV, come guardare online, tempo, notizie, quote

Il Brentford darà il benvenuto al Chelsea in Premier League mercoledì con gli ospiti che cercano di colmare il divario tra i primi tre. I padroni di casa sono di nuovo in rialzo dopo essere tornati a vincere contro Brighton e Hove Albion. Graham Potter ha avuto un buon inizio di vita con i Blues, mentre i Bees di Thomas Frank continuano a pungere alcuni dei loro avversari in casa. Con una partita in mano, il Chelsea potrebbe colmare il divario su giocatori del calibro di Tottenham Hotspur e Manchester City finché possono.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data: mercoledì 19 ottobre | Ora: 13:30 ET

mercoledì 19 ottobre | Ora: 13:30 ET Posizione: Gtech Community Stadium — Londra ovest

TV: Rete USA

Probabilità: Brentford +360; Pesca +275; Chelsea -138 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Brentford: Una vittoria per 2-0 sul Brighton ha posto fine a una serie di tre partite senza vittorie e alcune pesanti sconfitte contro giocatori del calibro di Arsenal e Newcastle United. Il Chelsea ha appena battuto l’Aston Villa 2-0 e la squadra di Frank andrà a Villa Park dopo questo, quindi spera di rendere la vita difficile agli ospiti di Potter prima di una partita vincibile contro una squadra che lotta per la forma. Solo tre punti separano il Brentford dalle posizioni europee, ma hanno giocato una partita in più rispetto alla maggior parte dei rivali di posizione.

È improbabile che Aaron Hickey torni fino a dopo la pausa internazionale per la Coppa del Mondo FIFA dopo essersi danneggiato i legamenti della caviglia, mentre è improbabile che anche il capitano Pontus Jansson torni prima della pausa a causa di un problema al tendine del ginocchio. Fuori anche Christian Norgaard e Thomas Strakosha.

Chelsea: Con cinque vittorie e un pareggio dall’arrivo di Potter, le cose stanno migliorando dal punto di vista dei risultati allo Stamford Bridge. Anche quattro reti inviolate consecutive come parte di una serie vincente di cinque partite sono impressionanti, anche se quei risultati della Premier League sono arrivati ​​​​contro il Wolverhampton Wanderers senza allenatore e Villa in difficoltà con Steven Gerrard sotto enorme pressione. I Villans hanno mostrato bene durante il fine settimana, ma hanno trovato Kepa Arrizabalaga in forma ispirata, ma il Brentford dovrebbe essere un test più duro con Ivan Toney a otto gol in testa alla linea.

Non ci sono nuove preoccupazioni per gli infortuni per i Blues, anche se Thiago Silva ha un tendine del ginocchio stretto. Per quanto riguarda Wesley Fofana, N’Golo Kante e Reece James, sono tutti fuori a lungo termine.

Predizione

Scegliere: Brentford-Chelsea 1-1. Promette di essere un affare stretto e Villa avrà indicato la strada alle Api che al momento sono meglio attrezzate per sfruttare queste vulnerabilità. Se Frank e i suoi giocatori riusciranno a farlo, la serie di vittorie dei Blues potrebbe subire una brusca battuta d’arresto. Una vittoria ristretta del Chelsea non dovrebbe essere cancellata, ma sembra solo un’altra partita casalinga che il Brentford si è rivelata clienti complicati per un altro membro dell’élite della Premier League.