Diretta streaming Bournemouth vs. Arsenal: pronostico Premier League, canale TV, guarda online, ora di inizio, quote

Arsenale possono, forse solo brevemente, saltare al primo posto nella classifica formativa della Premier League sabato mentre si recheranno Bournemouth ad affrontare le neopromosse Ciliegie. Sarebbe in netto contrasto con questa fase della scorsa stagione, quando dopo tre partite, la squadra di Mikel Arteta era l’ultima della classifica senza punti, senza gol segnati e nove subiti.

Arteta, tuttavia, non darà nulla per scontato contro una squadra del Bournemouth che ha ottenuto un’impressionante vittoria per 2-0 Aston Villa quando il calcio della Premier League è tornato a Dean Court. Anche se una clamorosa perdita per Manchester City riportato sulla terra gli uomini di Scott Parker, hanno iniziato a rafforzare la loro rosa con Marcos Senesi in lizza per iniziare dopo il suo arrivo dal Feyenoord. Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Come guardare e quote

Data: Sabato 20 agosto | Volta: 12:30 ET

Posizione: Dean Court — Bournemouth, Regno Unito

TV: NBC | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità : Bournemouth +700; Disegna +350; Arsenal -250 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Bournemouth: Nonostante la vittoria nella prima giornata, i Cherry rimangono ancora tra i favoriti per la retrocessione dai bookmaker. Ma negli ultimi tempi hanno almeno una cosa: un record eccezionale a casa. Il Bournemouth è imbattuto da 11 partite casalinghe di campionato e non ha subito gol nelle ultime tre. Se dovessero portare quella particolare serie di vittorie consecutive a quattro partite, eguaglierebbero un risultato ottenuto l’ultima volta nell’aprile 2010 mentre giocavano in League Two.

“[Our home form] sarà enorme”, ha detto l’attaccante Kieffer Moore. “Se guardi a tutte le squadre, la forma in casa è fondamentale per tutti. Se possiamo fare del Vitality Stadium una fortezza per noi, ci sta bene”.

Arsenale: Fresco di due gol e due assist al suo debutto in casa, Gabriel Jesus cercherà di continuare la sua buona forma contro una squadra che ha battuto ogni volta che li ha affrontati con la maglia del Manchester City. Lo stesso vale anche per i nuovi arrivati Oleksandr Zinchenkola cui adattabilità come terzino sinistro in grado di spostarsi a centrocampo non è stata meno critica nell’impressionante inizio di stagione dell’Arsenal.

Nel frattempo, le opzioni offensive di Arteta dovrebbero aumentare ulteriormente Fabio Vieira in lizza per apparire dopo aver giocato per l’Under 21 del club a metà settimana. Potrebbe prendere un posto in panchina da Nicola Pepeche dovrebbe unirsi al Nizza in prestito.

Predizione

L’Arsenal sembra essere una forza di inizio stagione davvero impressionante e potrebbe benissimo avere troppo per i suoi padroni di casa. SCEGLIERE: Bournemouth 0, Arsenal 2