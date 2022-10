Diretta streaming Barcellona vs Bayern Monaco: pronostico Champions League, come guardare online, tempo, quote

All’inizio di mercoledì Barcellona-Bayern Monaco, gli uomini di Xavi potrebbero essere fuori dalla corsa per la fase a eliminazione diretta. Tutto tranne che una perdita Inter Milan nella loro partita con Vittoria Plzen vedrà la formazione italiana qualificarsi per la fase a eliminazione diretta del torneo, eliminando il Barca. Nonostante un’estate di spesa Spagna, Xavi potrebbe essere fissato con un’altra data in Europa League quando tutto è stato detto e fatto, il che non è ciò che il Barcellona avrebbe sperato o previsto per la stagione.

Per il Bayern Monaco può vincere il girone con una vittoria in partita, ma la Champions League non sembra davvero iniziare per loro fino alla fase a eliminazione diretta, quindi questa è l’aspettativa minima per Julian Nagelsmann. Leroy Sane è stato uno dei migliori giocatori del Bayern poiché il tedesco è stato tra i migliori marcatori in Champions League in questa stagione con quattro gol finora in una stagione in ripresa, ma Nagelsmann dovrà ottenerlo impatto da altrove perché salta la partita per un infortunio al tendine del ginocchio.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : mercoledì 26 ottobre | Volta : 15:00 ET

: mercoledì 26 ottobre | : 15:00 ET Posizione : Spotify Camp Nou — Barcellona

: Spotify Camp Nou — Barcellona TV: Nessuno | Trasmissione in diretta: Sommo+

Nessuno | Sommo+ Probabilità: Barcellona +127; Disegna +295; Bayern Monaco +180 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Barcellona: Il Barcellona non può prendersi una pausa in questa stagione perché proprio quando alcuni giocatori stavano tornando, hanno perso Gavi e Sergio Roberto. Hector Bellerin è di nuovo disponibile, quindi Xavi ha un’opzione come terzino destro, ma l’assenza di Gavi contro l’attacco del Bayern è una grossa perdita. Memphis Depay e Andrea Christensen stanno entrambi lottando per la forma fisica, ma potrebbero tornare anche per fornire profondità alla squadra.

Bayern Monaco: Serge Gnabry L’infortunato Sane dovrebbe entrare in campo, ma per il Bayern la lista degli infortuni è in crescita. Manuel Neuer, Lucas Hernandez e Bouna Sarr saranno tutti indisponibili ma con la loro forza in attacco, è prevista una vittoria nella partita.

Predizione

L’attacco del Bayern farà appena abbastanza per superare il Barcellona nella partita, ma se il Barcellona viene eliminato dalla lotta per la fase a eliminazione diretta prima dell’inizio della partita, questo potrebbe diventare piuttosto sbilenco. Scegliere: Barcellona 1, Bayern Monaco 2