Diplopia: qual è l’alterazione oculare subita da Marc Márquez

Marc Marquez soffre di nuovo di diplopia, la patologia che gli impedisce di vedere bene e che lo ha già separato dai grandi premi della MotoGP alla fine della scorsa stagione. È stato al suo ritorno in Spagna dall’Indonesia che la notizia è stata resa nota.

cos’è la diplopia

Ma cos’è la diplopia? È un’alterazione visiva che consiste nella percezione della doppia visione. Il visione doppia Può essere di diversi tipi e può essere causato da varie cause, alcune più gravi di altre, spiega l’Institut Català de la Retina. Pertanto, quando si presenta il sintomo, è necessario passare a una revisione urgente. Strabismo, problemi di rifrazione non corretti, cataratta, malattie della retina o alcune alterazioni muscolari e neurologiche sono alcune delle cause che possono provocarli.

Può essere orizzontale, diagonale o obliqua, a seconda di come appaiono le immagini (sopra, di lato o sotto l’oggetto). Inoltre, può interessare entrambi gli occhi (binoculare), che è il tipo più comune e si verifica quando gli occhi non si allineano correttamenteo solo uno (monoculare), che è raro ed è correlato a un’anomalia dell’occhiocome l’astigmatismo o un tipo di cataratta.

Trattamento

Per quanto riguarda il suo trattamento, l’Institut Català de la Retina spiega solo questo di solito si ricorre alla chirurgia correggere la diplopia o la doppia visione quando la patologia o la diplopia stessa non possono essere trattate con correzione prismatica. I prismi sono cristalli che vengono applicati agli occhiali e aiutano a spostare l’immagine che produce una doppia visione. Quando questa risorsa non può essere utilizzata perché la deviazione è molto ampia o il paziente non si adatta al prisma, è possibile effettuare la somministrazione di tossina botulinica e/o un intervento chirurgico a seconda di ciascun paziente e della sua patologia.