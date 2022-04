Diplopia: qual è l’alterazione alla vista che subisce Marc Márquez

Ma cos’è la diplopia? È un’alterazione visiva che consiste nella percezione della doppia visione. Il visione doppia Può essere di diversi tipi e può essere causato da varie cause, alcune più gravi di altre, spiega l’Institut Català de la Retina. Pertanto, quando si presenta il sintomo, è necessario passare a una revisione urgente. Strabismo, problemi di rifrazione non corretti, cataratta, malattie della retina o alcune alterazioni muscolari e neurologiche sono alcune delle cause che possono provocarli.

Può essere orizzontale, diagonale o obliqua, a seconda di come appaiono le immagini (sopra, di lato o sotto l'oggetto). Inoltre, può interessare entrambi gli occhi (binoculare), che è il tipo più comune e si verifica quando gli occhi non si allineano correttamenteo solo uno (monoculare), che è raro ed è correlato a un'anomalia dell'occhiocome l'astigmatismo o un tipo di cataratta.