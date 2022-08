Dinamo Zagabria vs. Bodo/Glimt quote, scelte, come guardare, streaming: 24 agosto 2022 pronostico UEFA Champions League

Un posto nella fase a gironi della UEFA Champions League 2022 è in palio quando Dinamo Zagabria i padroni di casa Bodo/Glimt nella gara di ritorno del loro scontro di playoff mercoledì su Paramount+. Glimt ha preso l’andata 1-0 grazie a un gol al 37′ Amahl Pellegrino, e stanno cercando la loro prima apparizione nella fase a gironi dell’UCL. Nel frattempo, la Dinamo è stata eliminata ai playoff l’anno scorso e ha visto per l’ultima volta la fase a gironi della Champions League nel 2020. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti la partita in streaming ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio dello Stadion Maksimir di Zagabria, in Croazia, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Bodo/Glimt vs. Dinamo Zagabria dal Caesars Sportsbook elencano la Dinamo come la favorita di -120 (rischiando $ 120 per vincere $ 100) sulla linea di denaro dei 90 minuti, con Glimt il perdente di +320. Un pareggio ha un prezzo di +275 e l’over/under per i goal totali segnati è 2,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di UEFA Champions League di questa stagione. Iscriviti ora per ottenere una prova gratuita di 7 giorni. Un abbonamento ti dà anche accesso ad altri contenuti sportivi tra cui UEFA Europa League, Serie A italiana, NWSL, NFL su CBS e innumerevoli film e spettacoli. Ricevi tutto gratis per 7 giorni quando ti registri proprio qui.

Come guardare Dinamo Zagabria contro Bodo/Glimt

Data Bodo/Glimt vs Dinamo Zagabria: mercoledì 24 agosto

Bodo/Glimt vs. Dinamo Zagabria ora: 15:00 ET

Bodo/Glimt vs Dinamo Zagabria in diretta streaming: Paramount+

Scelte della UEFA Champions League per la Dinamo Zagabria contro Bodo/Glimt

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte di UEFA Champions League dell’esperto di calcio Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Bodo/Glimt contro Dinamo Zagabria, Green sostiene entrambe le squadre per segnare con una quota di -145. L’1-0 dell’andata è stato sorprendente per entrambe le squadre, che amano spingere in avanti, a volte a scapito della difesa. Glimt ha segnato 35 gol nelle ultime nove partite in tutte le competizioni, il che equivale a 3,9 gol per partita. La Dinamo non è stata altrettanto abile, ma ha trovato il fondo della rete 26 volte nelle ultime nove, ovvero 2,9 gol a partita.

La Dinamo deve segnare per avere una possibilità per una corsa nell’UCL, quindi questa è una motivazione sufficiente per farli salire sul tabellone. Ma Glimt potrebbe avere il miglior attaccante individuale in questa partita con Pellegrino, il cui gol all’andata è stato racchiuso tra due partite da due gol. Ha guidato l’Eliteserien con 19 gol la scorsa stagione e ha segnato quattro gol nelle ultime quattro qualificazioni alla Champions League del 2022. Potrebbe essere lui a sfruttare la Dinamo in attacco e a lasciare vulnerabile il back-end.

“Dovremmo vedere una partita più aperta e divertente, poiché la Dinamo Zagabria sarà costretta a correre dei rischi e impegnare gli uomini in avanti nel tentativo di ribaltare il deficit”, ha detto Green a SportsLine. “Entrambe le squadre segnare sembra allettante.”

Come guardare, live streaming UEFA Champions League su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la UEFA Champions League. Visita Paramount+ ora per vedere l’azione della UEFA Champions League, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni dei migliori incontri di calcio del mondo e molto altro ancora.