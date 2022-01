Dimostrata l’esistenza di cellule staminali nel cervello umano

UN team internazionale di scienziati ha dimostrato che in ippocampo di cervello umano c’è cellule madri che permettono di generare neuroni per tutta la vita attraverso un processo chiamato neurogenesi adulta, qualcosa che era noto nel cervello di alcuni animali come i roditori, ma non era mai stato mostrato in umani adulti. L’inchiesta è stata condotta Maria Llorens-Martin, ricercatore presso il Centro di Biologia Molecolare Severo Ochoa (CBMSO), un centro congiunto del CSIC e dell’Università Autonoma di Madrid, ed è stato pubblicato questo venerdì sulla rivista “Science”.

Inoltre, il lavoro ha rivelato che il malattie neurodegenerative attaccano specificamente queste cellule staminali dell’ippocampo, impedendo la rigenerazione di nuovi neuroni sano.

Strategie terapeutiche

Questi risultati “potrebbero essere utili nello sviluppo di strategie terapeutiche per prevenire o rallentare alcuni dei sintomi che accompagnano queste malattie”, ha evidenziato Llorens-Martín in una conferenza stampa in cui ha presentato i risultati dell’importante studio.

La ricerca è stata condotta con 48 campioni di cervello forniti dalla Brain Bank della Fondazione CIEN: 15 appartenevano a persone neurologicamente sane (chiamato gruppo di controllo) e 33 ad altri con malattie diverse come la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), la malattia di Huntington, il morbo di Parkinson, la demenza a corpi di Lewy e la demenza frontotemporale. I campioni provenivano da soggetti tra i 43 e gli 89 anni di età; 16 donne e 32 uomini.

Neurogenesi nel cervello fino a 90 anni

In tutte erano presenti cellule staminali (anche in pazienti con alcune di queste malattie neurodegenerative i livelli di cellule staminali erano aumentati), “il che conferma che il processo di la neurogenesi adulta continua nel cervello umano, almeno fino all’età di 90 anni”, sottolinea il ricercatore.

La neurogenesi è un processo chiave per la generazione, l’acquisizione e la conservazione di nuovi ricordi nel cervello. È un processo molto complesso che avviene in diverse fasi in cui le cellule staminali si dividono e creano “figlie” che attivamente proliferano e maturano in un neurone sano.

Durante tutto il processo, i neuroni hanno chiamato Gli ‘immaturi’ attraversano diverse fasi di maturazione. La loro esistenza era nota ma fino ad ora gli scienziati non erano stati in grado di identificare la fonte, l’origine, di questi nuovi neuroni. Il secondo rilievo dello studio si riferisce al nicchia neurogena dell’ippocampo, l’area che “crea l’ambiente ideale per la maturazione e la sopravvivenza di nuovi neuroni, e che è composta da cellule gliali e vasi sanguigni”, ha spiegato il ricercatore.

Effetti sulla neurogenesi

Il terzo risultato dello studio è correlato all’effetto che alcune malattie neurodegenerative hanno sul processo di neurogenesi adulta nell’uomo. Ricerche precedenti di questo gruppo lo avevano dimostrato I malati di Alzheimer avevano meno neuroni immaturi, “qualcosa di prevedibile visto che l’ippocampo era una delle principali aree colpite da questa malattia”.

Con il campione di 33 pazienti con diverse malattie, il gruppo ha rivelato, per la prima volta, che il processo di neurogenesi è “seriamente danneggiato” in pazienti con malattie che, in linea di principio, non danneggiano direttamente l’ippocampo. “In effetti, abbiamo scoperto che ciascuna di queste malattie lascia una specifica firma cellulare nel processo di neurogenesi adulta, il che significa che ci sono popolazioni cellulari più suscettibili ai danni causati da alcune patologie rispetto ad altre”, spiega in dettaglio.

Aumento dei neuroni immaturi

Lo studio ha dimostrato che nei pazienti con SLA, Parkinson o Huntington c’è un aumento del numero di neuroni immaturi e cellule staminali, “ma ciò non significa che ci sia un più alto tasso di neurogenesi. Lo studio, infatti, rivela che in questi pazienti c’è più morte cellulare e minore attività delle cellule staminali”, chiarisce.

“È come se il processo -di generazione dei neuroni- volesse iniziare ma alla fine fallisce e il i nuovi neuroni non acquisiscono una corretta maturazione come quello che si verifica nei soggetti di controllo”, dice.

Potrebbe essere la scoperta della grande vulnerabilità dell’ippocampo alle malattie neurodegenerative molto utile per lo sviluppo di strategie terapeutiche per prevenire o rallentare alcuni dei sintomi che accompagnano queste malattie, conclude.