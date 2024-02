Dimentica per sempre di pulire dopo aver cucinato con questi prodotti Lidl: sono essenziali e molto economici

Goditi il piacere di cucinare con i prodotti Lidl

Cucinare è un'arte, un'esperienza che trasmette gioia e creatività. Tuttavia, la pulizia post-cottura può trasformarsi in un incubo. Riuscite a immaginare di preparare i vostri piatti preferiti senza dover lavare pentole, teglie o frullatori? Smettete di sognare e scoprite questi fantastici prodotti di Lidl che vi semplificheranno la vita. Sono essenziali, molto economici e di qualità eccezionale.

Accessori e utensili da cucina Lidl: i più ricercati in tutti i punti vendita

Con questi accessori e utensili da cucina di Lidl che stanno spopolando in tutti i loro negozi, potrete preparare ogni tipo di pietanza evitando anche spiacevoli macchie in cucina.

I migliori utensili da cucina di Lidl

Presentiamo una griglia, una casseruola ideale per una vasta gamma di piatti e un set di frullatori a immersione con vari accessori: sono prodotti che non potete assolutamente perdere.

Padella grill in alluminio pressofuso 28 cm

Se si è amanti della carne alla griglia, delle verdure arrostite o dei panini caldi, questa padella grill è l'ideale. Presenta una dimensione di 28 x 28 cm, perfetta per cucinare porzioni generose. Realizzata in alluminio pressofuso, un materiale resistente ai graffi e all'usura. Inoltre, ha un beccuccio versatore su entrambi i lati, per poter versare con precisione l'eccesso di grasso o succo. Ma la caratteristica più interessante di questa padella è il suo rivestimento Maximizing Green, privo di GenX e sostanze dannose. Si tratta di un sistema a doppio strato costituito da una base rinforzata con ceramica e una esclusiva matrice polimerica sulla copertura. Questo conferisce proprietà antiaderenti migliorate e notevoli, che vi permetteranno di cucinare con pochi grassi senza che nulla si attacchi. Inoltre, questa padella rispetta l'ambiente e la salute delle persone, dato che la sua produzione avviene con risorse rinnovabili, senza sostanze dannose e con condizioni di lavoro migliorate. È adatta a tutti i tipi di cucine, comprese quelle ad induzione, e può essere utilizzata in forno fino a una temperatura di 160 °C. Una volta terminata la cottura, può essere lavata in lavastoviglie senza problemi. Il suo prezzo è di soli 14,99 euro e viene fornita con le istruzioni per l'uso e la manutenzione, in modo da poterla curare come merita. Non esitate e approfittate di questa padella grill in alluminio pressofuso da 28 cm, il vostro alleato per cucinare in modo sano e senza sporcare.

Casseruola in alluminio pressofuso Ø 28 cm

Per coloro che amano gli stufati, le zuppe, le creme o le salse, una buona casseruola è essenziale per cucinare a fuoco lento e ottenere un risultato delizioso. Questa casseruola in alluminio pressofuso ha un diametro di 28 cm e una capacità di 5 litri, perfetta per preparare piatti per tutta la famiglia o per congelare e avere sempre a disposizione. È realizzata in alluminio pressofuso, un materiale che distribuisce il calore in modo uniforme e veloce, favorendo un consumo energetico efficiente. Ha inoltre un rivestimento Maximizing Green, come la padella grill, che offre un'eccellente antiaderenza e una grande resistenza ai graffi e all'usura. Un altro vantaggio di questa casseruola è che ha un bordo con due colini versatori differenti, uno più sottile e uno più grosso, in modo da poter scolare l'acqua o la salsa in base alle vostre preferenze. Ha anche delle maniglie con coperchi rimovibili in silicone, che facilitano la presa e prevengono le scottature. E ovviamente, è dotata di un coperchio in vetro con bordo in silicone e segno nella zona del beccuccio versatore, così potrete controllare la cottura senza doverlo sollevare. Questa casseruola è compatibile con tutti i tipi di cucine e, una volta terminata la cottura, può essere lavata in lavastoviglie senza problemi. Il suo prezzo è di 29,99 euro ed è disponibile in due modelli: nero e granito nero.

Frullatore a immersione con accessori 600 W

Per dare un tocco professionale alle vostre ricette, non può mancare in cucina un frullatore a immersione con accessori. Questo frullatore ha una potenza di 600 W e un pulsante turbo per mescolare con la funzione di impulsi. Inoltre, ha una velocità di regolazione continua, per poterla regolare in base alle vostre esigenze. Ma ciò che rende speciale questo frullatore sono i suoi accessori, che vi permetteranno di mescolare, triturare e tagliare con facilità. Ha un piede frullatore in acciaio inox facilmente rimovibile, appositamente progettato per ridurre gli schizzi. Dispone inoltre di un tritatutto con una capacità utile di 500 ml e una lama a 2 lame in acciaio inox, ideale per tritare noci, erbe aromatiche, formaggio e altri ingredienti. E come se non bastasse, ha una frusta in acciaio per montare panna, uova, impasti e altri ingredienti. Tutti questi accessori possono essere cambiati rapidamente e facilmente e possono essere lavati in lavastoviglie, tranne il coperchio di azionamento del tritatutto. Inoltre, il frullatore viene fornito con un bicchiere dosatore con una capacità utile di 700 ml, una scala per misurare il contenuto e un pratico coperchio. Potrete così preparare i vostri frullati, succhi, salse e altre ricette con precisione e comodità. Il suo prezzo è di 24,99 euro ed è disponibile in tre modelli: bianco, nero e menta. Include inoltre 5 ricette per sfruttare al meglio il vostro frullatore. Non ci pensate oltre e approfittate di questo frullatore a immersione con accessori da 600 W, il vostro miglior alleato per cucinare come un vero chef.

Questi sono i prodotti Lidl che vi faranno dimenticare per sempre la pulizia dopo la cottura. Sono essenziali, molto economici e di qualità eccezionale. Non aspettate oltre e approfittatene prima che si esauriscano.

