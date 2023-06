Dimentica le borse di plastica con il cestino più personale di Aldi

I supermercati di Aldi da tempo sono molto più che negozi dove comprare i nostri prodotti alimentari di base, bevande e altri articoli quotidiani. Ogni volta aggiungono sempre più prodotti al loro catalogo, sia nei loro corridoi fisici che attraverso il loro sito web, dove è possibile trovare una moltitudine di utilità, anche per le nostre esigenze di spesa. E con questo, dalla catena tedesca abbiamo proposte molto originali.

Tra queste, ad esempio, da Aldi si distinguono diverse idee che stanno piacendo molto, soprattutto a quelle persone che, ben consapevoli dell’ambiente o semplicemente per comodità, cercano qualcosa di più, un passo in più per eliminare le classiche buste di plastica e avvicinarci alle loro belle ceste naturali e dall’estetica piacevole per i nostri compiti al supermercato, come puoi vedere.

Le ceste pieghevoli di Aldi per una spesa lontana dalla plastica

Lo sappiamo; il consumo di prodotti in plastica che non vengono recuperati o riciclati e che finiscono buttati nell’ambiente terrestre e marino è un problema crescente per l’ambiente e una fonte di inquinamento costante. Le buste di plastica finiscono per diventare microplastiche, principalmente a causa della loro fotodegradazione in piccoli frammenti, che si accumulano soprattutto in mare, ma anche nell’ambiente terrestre.

Per questo motivo sempre più negozi, negozi e marchi stanno facendo tutto il possibile per, oltre a sensibilizzare, eliminare il più possibile la plastica dai loro alimenti. Ci sono molti modi e modi, ma quello che abbiamo ora dai supermercati Aldi è uno dei più applauditi e che abbiamo visto meglio in questo momento. Abbiamo tutto con una fantastica cesta pieghevole, che costa appena 10 euro.

Termica e con coperchio isolante, la cesta di Aldi permette anche di portare i tuoi gelati senza che si scongelino

Parliamo, appunto, di quello che è una delle novità più recenti dell’azienda tedesca, e con la quale Aldi si è comportata meglio in questi momenti, soprattutto se confrontata con altri modelli al di fuori dei negozi. Perfetta per dimenticare una volta per tutte le classiche borse della spesa e trattarle con il miglior gusto. Tra le sue migliori caratteristiche, con questa cesta abbiamo un tipo di cesta che conserva comodamente i tuoi prodotti.

Questa cesta termica pieghevole di Aldi ha un ampio scomparto principale con coperchio isolante con cerniera, con cui potrai facilmente conservare i prodotti mantenendoli alla temperatura ideale. Potrai portare i gelati che vuoi senza preoccuparti che si scioghino. Disponibile in una varietà di colori, come stampato, nero, viola, grigio e blu, include anche un carrello per la spesa.