Dimentica il disordine nella tua cucina con questa pratica ed economica scaffalatura di Ikea

Un ambiente disordinato può diventare un piccolo caos, soprattutto in casa, quindi è molto importante impegnarsi per avere tutto ordinato e ben organizzato, il che sicuramente comporterà molti benefici. Oggi ti mostriamo una opzione di Ikea per la cucina che ti permetterà di mantenerla ordinata e godere di uno spazio più pulito e organizzato spendendo poco… viene venduto come dei calzini!

Ikea offre nel suo ampio catalogo una grande varietà di opzioni per organizzare e ordinare qualsiasi spazio, la sua grande specialità, sia per la cucina che per le camere da letto, i salotti e qualsiasi altro spazio, sia interno che esterno. Il negozio svedese spopola nel nostro paese, e in molti altri, grazie alla varietà di prodotti e ai prezzi eccellenti che mette a disposizione del pubblico per tutti loro.

Lo scaffale da cucina di Ikea per l’organizzazione

Si tratta dello Scaffale NEREBY, un’opzione super interessante da inserire nella tua cucina per organizzare una varietà di prodotti e accessori che solitamente si trovano sul piano di lavoro e che in questo modo saranno ben organizzati nello stesso posto, ad un’altezza, lasciando così il piano di lavoro libero per dargli qualsiasi altro uso di cui ne hai bisogno. Attualmente ha un prezzo di soli 9,49 euro, un vero affare, anche da considerare l’acquisto di più scaffali.

Questo fantastico scaffale da cucina di Ikea ti permetterà di avere tutto a portata di mano senza che sia in mezzo a disturbare, un’opzione che ti sarà molto utile soprattutto se la tua cucina è piccola, in quanto potrai sfruttare al massimo tutto lo spazio disponibile, per quanto poco sia, guadagnando un extra per lo stoccaggio. Ogni tipo di parete può richiedere un fissaggio diverso, quindi scegli quello più adatto nel caso del tuo (non incluso).

Realizzato in canapa e cotone, dal punto di vista estetico è uno scaffale bellissimo che darà molto stile alla tua cucina, con linee semplici e una bellezza rustica e naturale che colpisce a prima vista. Progettato da Charlie Styrbjörn per Ikea, può essere abbinato perfettamente ad altri accessori della serie NEREBY per ottenere un insieme armonico e molto stiloso.

Per quanto riguarda le misure di questo scaffale da cucina di Ikea, ha una larghezza di 40,3 cm, una profondità di 12,2 cm e un’altezza di 9,9 cm. È molto importante tenere presente che può sostenere un peso massimo di 2 kg, quindi non sovraccaricarlo mai oltre questo peso altrimenti potrebbe cadere.