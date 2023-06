Dimentica il disordine con lo scaffale appeso di Lidl: tutto sarà ordinato e visibile.

L’ordine è molto importante in ogni spazio, sia a casa che in ufficio o in giardino, poiché ti permette di avere tutto meglio organizzato e di apparire più pulito e bello, perché non c’è dubbio che il disordine possa provocare il caos, e questo appare terribile in qualsiasi luogo. Oggi ti mostriamo un scaffale sospeso di Lidl che sta facendo impazzire grazie al fatto che eliminerà il disordine a casa immediatamente, lasciando tutto ben ordinato e visibile… sbrigati che sta volando!.

Lidl offre nei suoi negozi mobili che sono molto utili per la casa e che puoi sfruttare al massimo sia per la loro funzionalità che per il tocco decorativo che possono dare a qualsiasi spazio, una versatilità che rende l’investimento sempre valsa la pena. La catena tedesca è un successo in molti paesi, inclusa la Italia, dove supera già i 600 negozi aperti e ha altri centri in procinto di inaugurarsi entro la fine dell’anno in corso.

Lo scaffale sospeso di Lidl che trionfa nelle vendite

Si tratta dello Scaffale sospeso, una soluzione decorativa incredibilmente pratica che Lidl etichetta come ‘Prodotto stella’ grazie alle sue molte virtù, ed è che la catena tedesca ha avuto chiaro fin da quando l’ha messo in vendita che sarebbe stato un successo, come sta effettivamente accadendo. Attualmente ha un prezzo di soli 11,99€, un affare che non puoi lasciarti sfuggire poiché lo sfrutterai davvero al massimo.

Questo fantastico scaffale sospeso di Lidl è così versatile che starà benissimo sia in bagno che in un WC, in camera da letto o in salotto, disponibile in due colori (nero, rosa) in modo che tu possa scegliere quello che si adatta meglio ai tuoi gusti o alle tue esigenze. Ha tre ceste che supportano un carico massimo di 2 kg ciascuna e che ti saranno utilissime per organizzare i tuoi dispositivi elettronici, accessori, prodotti per l’igiene o qualsiasi altra cosa tu abbia bisogno in ogni caso.

La sua installazione è molto semplice, poiché può essere facilmente appesa alla porta con i ganci che sono inclusi in due diverse dimensioni in modo che tu possa scegliere quello più adatto al luogo in cui la appenderai. Il suo telaio interno è in metallo, il che le conferisce una grande resistenza e durata. Le sue dimensioni sono 15 cm di larghezza, 75 cm di lunghezza e 25 cm di profondità, con un peso di 860 g vuota e realizzata al 100% in polipropilene nella sua parte esterna.

4.4/5 - (5 votes)