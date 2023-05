Dimentica il caffè in capsule: Lidl sconta questa macchina da caffè automatica, a un prezzo imperdibile!

Il caffè è fondamentale per milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto al mattino, quando fa sentire meglio e talmente necessario che molti dicono di non essere “persone” fino a quando non hanno bevuto il primo caffè del giorno. Oggi ti mostriamo una caffettiera automatica di Lidl che ti farà dimenticare il caffè in capsule per regalarti un’esperienza unica ogni volta che lo fai, e grazie ad uno sconto imperdibile è a un prezzo imbattibile… corre, che vola!

Lidl ha una vasta gamma di piccoli elettrodomestici nella sua sezione Casa che ti saranno utili per la cucina, alcuni per la pulizia, altri per la preparazione di cibi o bevande, altri per la cottura… e sempre al miglior prezzo, soprattutto quando fa grandi sconti che li rendono molto più economici del solito, come in questo caso.

La cafettiera automatica Cecotec che Lidl ha scontato

Si tratta della Cafettiera Power Espresso di Cecotec, una meravigliosa macchina per il caffè con una potenza di 850 W che ti permetterà di preparare caffè professionali a casa tua ogni volta che vuoi, in pochi minuti e con totale comodità poiché è automatica, quindi basta premere un pulsante. Grazie ad uno sconto più che interessante, puoi portartela a casa per soli 69,99€, un affare che vale la pena cogliere se solitamente bevi caffè con frequenza.

Questa fantastica caffettiera automatica Cecotec prepara ogni tipo di caffè e ha un braccio a doppia uscita, quindi puoi preparare uno o due caffè alla volta, diventa così molto più veloce se devi farne due. Ha una potente pompa con una pressione fino a 20 bar, perfetta per ottenere la miglior crema e il massimo aroma in ogni caffè, come se te lo preparassero nella tua caffetteria preferita ogni mattina.

Tra le sue molte caratteristiche, si possono anche evidenziare il serbatoio rimovibile da 1,5 l di capacità, la base riscaldante per tazze, il vassoio per la raccolta delle gocce smontabile e il vaporizzatore orientabile con protezione per montare la schiuma del latte, riscaldare liquidi o bollire l’acqua per preparare infusioni. Il kit di vendita include un misurino dosatore con pressatore.

Ha una dimensione di 25 x 29 x 29 cm, con un peso di 3,58 kg. Il telaio è di acciaio inossidabile di alta qualità e affinché possa funzionare, è essenziale che questa cafettiera automatica Cecotec sia collegata alla rete elettrica.