Dimentica il barbecue in muratura: il barbecue a carbone di Lidl sta spopolando per soli 80 euro

Scegliere un barbecue perfetto per l’estate non è mai stato così semplice. Non c’è nulla di meglio che accendere una griglia, respirare l’aroma del carbone ardente e guardare come cuociono lentamente le gustose costole o, perché no, le verdure fresche. Lidl ha definitivamente cambiato la percezione che un buon barbecue fosse prerogativa di chi possiede un giardino o uno spazio per un impianto fisso, proponendo una soluzione comoda, funzionale e soprattutto economica.

Questa stagione, l’azienda tedesca ha sorpreso ancora una volta con una soluzione ideale per coloro che vogliono godere del sapore affumicato della brace senza problemi: un barbecue a carbone tipo carrello che sta riscuotendo successo per il suo design, la sua praticità e il suo prezzo imbattibile. Per soli 79,99 euro, puoi avere una griglia pronta per accompagnarti per tutta l’estate… senza bisogno di lavori di costruzione, fai da te o mal di testa.

Il suo design è compatto, elegante e resistente. È pensato per essere utilizzato su terrazze, cortili o anche in spazi condivisi, grazie alle sue ruote da giardino che facilitano il trasporto. Ma la sua bellezza non si limita a come appare nel catalogo, offre molto di più per meno di 80 euro. Diamo un’occhiata più da vicino perché ne vale la pena.

Addio al barbecue in muratura: il barbecue a carbone di Lidl che sta facendo furore

A prima vista, ciò che colpisce di più è la sua estetica: una struttura robusta e nera con dettagli in acciaio inox e forme rettangolari, moderne. Ma ciò che è davvero interessante è quanto sia ben pensata. Questo barbecue a carbone di Lidl ha una superficie di cottura di 40 x 30 cm, più che sufficiente per preparare una buona quantità di cibo per quattro o cinque persone. Inoltre, include una griglia riscaldante aggiuntiva di 35,5 x 15,5 cm, ideale per mantenere il cibo caldo senza che si cuocia troppo.

Il suo sistema di vassoio per il carbone regolabile in altezza tramite una manovella è uno di quei dettagli che fanno la differenza. Puoi controllare l’intensità del calore senza dover spostare le braci con le pinze. Vuoi di più? Ha quattro regolatori di ventilazione, quindi il controllo della temperatura è preciso e semplice, anche se non sei un esperto di grigliate.

Il termometro integrato nel coperchio ti permette di sapere sempre a che temperatura si trova l’interno, il che è fondamentale se ti cimenti con arrosti indiretti o se vuoi che tutto sia cotto a puntino. Il calore circola meglio, e questo si nota nel sapore.

Progettato per un utilizzo senza complicazioni

Uno dei grandi punti di forza di questo barbecue è la sua facilità d’uso. Il vassoio per le ceneri è estraibile, così ti risparmi il fastidio di dover pulire con spazzole scomode dopo ogni utilizzo. Terminato di cucinare, lascia raffreddare un po’, estrai il vassoio e il gioco è fatto. Tutto senza dover smontare o sporcare più del necessario.

Inoltre, include una pratica mensola laterale, perfetta per appoggiare vassoi, pinze, sale o quella birra che sempre accompagna mentre controlli la brace. In basso ha anche una griglia di stoccaggio, dove puoi lasciare il sacco di carbone o gli utensili.

E se qualcosa è apprezzato, è che viene fornita con istruzioni e materiale per il montaggio incluso. Montarla non richiede esperienza precedente o strumenti speciali. In meno di un’ora, puoi averla pronta e funzionante.

Compatta, resistente e facile da spostare

Con dimensioni di circa 73 x 95 x 45 cm, questo barbecue si adatta molto bene a spazi ridotti. Non c’è bisogno di avere una grande terrazza per poter godere di un pasto all’aperto. Inoltre, pesa circa 14,5 kg, il che lo rende stabile ma maneggevole. Le due ruote posteriori in plastica adatte per giardino e la maniglia tipo carrello permettono di spostarlo senza sforzo da un angolo all’altro del cortile o di riporlo quando non è in uso.

Si distingue anche per la qualità dei materiali: è realizzato in acciaio fosfatato rivestito in polvere, il che gli conferisce un plus di resistenza al calore e alle intemperie. La griglia cromata garantisce una cottura uniforme ed è facile da pulire, e le finiture in acciaio inoxidable le conferiscono un aspetto molto più premium di quanto ci si aspetterebbe per quel prezzo.

In definitiva, questo barbecue a carbone di Lidl è una scelta eccellente se stai cercando qualcosa di pratico, con ottime prestazioni e che non comporti un investimento esagerato. Per solo 79,99 euro, hai un barbecue pronto per molte estati, comodo da usare e con dettagli che fanno la differenza, come il termometro, il vassoio per le ceneri, la mensola ausiliaria o il sistema di ventilazione. In questo modo, potrai goderti i raduni familiari in giardino ma senza occupare quasi nessuno spazio, senza complicazioni e soprattutto, senza dover pagare troppo.

Ma ricorda, è disponibile solo online, quindi se la vuoi, non perdere tempo a comprare questo barbecue a carbone di Lidl prima che si esaurisca. Le scorte potrebbero non essere limitate, ma con la stagione estiva già iniziata, non ci sorprenderebbe se presto scopriamo che sono già esaurite.