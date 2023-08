Difusore a bastoncini Mimosa: l’ultima fragranza a lunga durata per la tua casa di Mango

Una fragranza dice molto di una persona. Ma anche di dove si vive e si lavora. Ecco perché l’ultima fragranza per la tua casa è di Mango e ha un profumo di mimosa.

È il diffusore a bastoncini che puoi lasciare ovunque e sentirai questa profumazione così inebriante che ci trasporta altrove.

L’ultima fragranza per la tua casa

Abbiamo il diffusore con un aroma molto speciale. Viene in un flacone da 200 ml con profumo di mimosa. Ha un contenitore di vetro e la sua durata è di circa 6 settimane, anche se secondo Mango questo può variare in base alle condizioni di temperatura o umidità della stanza.

Come vediamo, Mango passa dagli abiti agli accessori e anche ad altri tipi di prodotti per la casa come questo diffusore che profuma in modo superiore.

Nella sua composizione è composto dall’88% di alcol denaturato e dal 12% di fragranza (profumo). È importante sottolineare che è progettato a Barcellona e prodotto in Italia. Per questo è una fragranza sublime che non puoi perdere e che farà sì che la tua casa profumi sempre fantasticamente.

Altre fragranze?

Mango ha una linea ben definita di bastoncini e profumi per far sì che la nostra casa profumi sempre perfettamente. In questo caso, abbiamo i bastoncini di magnolia, quelli di lavanda, le candele profumate con diverse fragranze, lo spray profumato per ambienti di mimosa che ha un prezzo di 17,99 euro; e molti altri.

Prodotti per la casa

Inoltre offre una varietà di prodotti per la nostra casa. È il caso delle scatole di stoffa decorative, che costano 19,99 euro; il vassoio in fibre naturali che costa 9,99 euro in saldo; il bicchiere bicolore che ora è anche in offerta e ha un prezzo di 12,99 euro; il copripiumino reversibile; il cesto con manici a 17,99 euro in offerta; la ciotola di porcellana a 1,99 euro e altri che renderanno la tua casa sempre migliore.

Prezzo del diffusore a bastoncini

Se vuoi acquistare questo diffusore a bastoncini di mimosa da 200 ml, devi sapere che ha un prezzo di 25,99 euro, ne hai anche uno più piccolo da 100 ml, al prezzo di 17,99 euro. Quindi scegli la tua dimensione per avere sempre una casa profumata.

Puoi acquistarlo sul sito web di Mango dove puoi acquistare in modo rapido e molto più sicuro. Trovi tutte le informazioni sui prezzi, la consegna a domicilio e la consegna gratuita in negozio e resi, tra molti altri, sullo stesso sito web.

