“Dieta sana, controllo del peso e attività fisica riducono i livelli di colesterolo”

Cos’è il colesterolo LDL o “cattivo”?

Il colesterolo LDL o lipoproteico a bassa densità fa parte di un gruppo di sostanze chiamate lipoproteine ​​che l’organismo produce per trasportare il colesterolo alle cellule. È essenziale per il corpo, ma è noto come colesterolo “cattivo” perché livelli elevati possono causare un accumulo nelle pareti delle arterie noto come aterosclerosi.

Che dire di HDL o “buono”?

Il colesterolo HDL o lipoproteico ad alta densità è noto come colesterolo “buono” perché aiuta a rimuovere altre forme di colesterolo dal flusso sanguigno. L’HDL raccoglie il colesterolo in eccesso nel sangue e lo trasporta al fegato, dove viene scomposto ed eliminato dal corpo.

Perché ho bisogno di un test del colesterolo?

Valori elevati di colesterolo LDL possono causare aterosclerosi, interessando tutte le arterie del corpo, principalmente il cuore e il cervello, e possono eventualmente causare un infarto del miocardio o un ictus. I livelli di colesterolo possono essere analizzati attraverso un esame del sangue la cui frequenza dipende dall’età, dai fattori di rischio e dalla storia familiare. Le raccomandazioni generali sono: negli adulti a partire dai 20 anni, ogni 5 anni. Gli uomini dai 45 ai 65 anni e le donne dai 55 ai 65 anni dovrebbero averlo ogni uno o due anni.

Cosa significa un livello di colesterolo alto in un’analisi?

Se il tuo test del colesterolo ha dimostrato che hai il colesterolo alto, è probabile che il tuo colesterolo LDL sia al di sopra del livello raccomandato. Per mantenere un cuore sano dobbiamo avere un livello di colesterolo totale inferiore a 200 mg/dL, colesterolo LDL inferiore a 130 mg/dL e colesterolo HDL superiore a 40 mg/dL.

Quali possono essere le cause?

Ci sono diversi fattori che possono causare un aumento del colesterolo. Una dieta con grassi saturi aumenta il livello di colesterolo nel sangue. Lo stesso accade con il sovrappeso (alza i livelli di LDL e abbassa i livelli di HDL), con la mancanza di esercizio fisico o con il fumo.

E i fattori non associati alle abitudini di vita?

Ci sono anche. Quando le donne e gli uomini invecchiano, i loro livelli di colesterolo aumentano, specialmente con la menopausa nelle donne. D’altra parte, i nostri geni determinano in parte la quantità di colesterolo che il nostro organismo produce, al punto che ci sono malattie legate ai nostri geni, come l’ipercolesterolemia familiare. L’uso di determinati farmaci o che soffrono di malattie come malattie renali croniche, diabete o HIV possono aumentare i livelli di colesterolo HDL nel sangue.

Che rischio corriamo con un livello di colesterolo alto?

Nel tempo, le placche attaccate ai vasi possono crescere e restringere le pareti o addirittura rompersi, ostruendo le arterie. La posizione più comune sono le arterie del cuore o del cervello, che possono causare angina pectoris o infarto miocardico acuto o un incidente cerebrovascolare.

Quali precauzioni possiamo prendere per evitare quei livelli elevati?

Dobbiamo apportare modifiche al nostro stile di vita, seguire una dieta sana e varia, controllare il nostro peso e praticare attività fisica almeno 30 minuti al giorno. Se questi cambiamenti non sono sufficienti, è necessario rivolgersi al medico per prescrivere i farmaci. Alcuni, come le statine, sono molto efficaci e ottengono riduzioni del colesterolo comprese tra il 20 e il 65%.