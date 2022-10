Chiunque investa tempo e denaro nella progettazione del proprio arredamento vuole ottenere un risultato stimolante. Ecco dieci errori di decorazione comuni da evitare e soluzioni per snobbarli.

1- Metti le tende troppo corte o troppo lunghe

Se c’è un errore di decorazione che troppo spesso salta all’occhio, è la cattiva installazione delle tende! Non li vogliamo troppo corti oa pile: dovrebbero appena toccare terra. Si consiglia quindi di prendere le misure prima dell’acquisto, anche a costo di togliere la macchina da cucire per effettuare le regolazioni necessarie se le dimensioni dell’ambita tenda sono troppo grandi.

Ricorda anche questo: posizionare l’asta vicino al soffitto darà un effetto di altezza, mentre l’installazione della ferramenta a una decina di centimetri su ciascun lato della finestra la schiarirà e favorirà l’ingresso della luce quando le tende saranno tirate.

2- Incorporare un’illuminazione inadeguata

Aree troppo poco illuminate o l’uso di una luce troppo dura può davvero uccidere l’umore! Senza contare che una scarsa illuminazione può alterare i colori dell’arredamento o interferire con le attività quotidiane. La soluzione? Scommetti su diverse sorgenti luminose (lampada da terra, lampada da tavolo, illuminazione ad incasso, ecc.) per modulare la luce in base all’atmosfera desiderata e illuminare ogni angolo dello spazio.

Se si introduce un’illuminazione ad incasso, lasciare una distanza sufficiente tra ciascuno di essi per evitare che l’illuminazione sia troppo intensa. Un altro consiglio: prima di acquistare le lampadine, chiedi informazioni ai consulenti per scoprire le funzioni consigliate a seconda della tipologia (calda o fredda).

3- Installare telai troppo alti

Una cornice posta troppo in alto disturba l’occhio! La regola è semplice: il centro di una cornice dovrebbe idealmente arrivare all’altezza degli occhi. Installazione di una galleria di cornici? In questo caso il telaio centrale (o principale, a seconda del tipo di composizione) va posato a questa altezza, mentre gli altri vanno disposti attorno ad essa. Oltre a promuovere l’armonia visiva, le tue cornici saranno molto più facili da pulire.

4- Scegliere le luci di dimensioni errate

Troppo piccolo per lo spazio, l’apparecchio si perde nell’arredamento. Troppo grande, rischia di creare uno squilibrio visivo. Stesso discorso per l’altezza: troppo bassa rischia di ostruire la visuale, mentre troppo alta sconvolgerà gli equilibri delle proporzioni. Si noti che le sue dimensioni dovrebbero essere proporzionali alle dimensioni della stanza.

Se è sospeso su un tavolo o un’isola, la parte inferiore dell’apparecchio deve trovarsi almeno 30 pollici sopra la superficie. Se il soffitto supera 8 piedi di altezza, è possibile aumentare la distanza tra la superficie del mobile e la parte inferiore della lampada di 3 pollici per ogni piede aggiuntivo di soffitto. Inoltre, assicurati che le luci in cima a un tavolo siano abbastanza strette da impedire agli ospiti di sbattere la testa quando si alzano.

5- Creare layout omogenei

Se ci si sforza troppo di abbinare i diversi elementi di un arredamento (colori, fantasie, mobili, tappezzeria, ecc.), si corre il rischio di cadere nel cattivo gusto o, al contrario, di ottenere un risultato blando e poco attraente. La soluzione: osiamo con parsimonia le svariate combinazioni che personalizzano gli spazi abitativi!

6- Adottare le ultime tendenze

Saltare sulle ultime tendenze per vestire i propri interni non è sempre la strategia migliore: cercando di adottarle a tutti i costi si rischia di allontanarsi dal proprio stile o di favorire acquisti meno ponderati (soprattutto perché prima o poi passano).

L’ideale è lasciarsi ispirare da essa, scegliere ciò che ti piace veramente e adattare le tendenze al tuo stile. Nello stesso spirito, le decorazioni che escono direttamente da un catalogo sono spesso meno interessanti di quelle che combinano elementi attuali con altri più vecchi o più personali.

7- Acquista mobili troppo grandi

Hai una cotta per un letto queen-size? Se il tuo spazio è limitato, un mobile del genere può sembrare sproporzionato. Per ottenere un effetto armonioso, evita di scegliere mobili troppo ingombranti in relazione alle dimensioni della stanza. Misurare sempre le dimensioni di una stanza, fornendo spazi di circolazione sufficienti e favorendo uno spazio che respira. Per evitare spiacevoli sorprese, non affidarti solo all’occhio: tira fuori il metro!

8- Definisci male i tuoi spazi

I grandi spazi aperti sono popolari! Tuttavia, una disposizione scadente può danneggiare l’armonia e creare confusione visiva, soprattutto quando una singola stanza svolge diverse funzioni. Regola numero uno: le aree dovrebbero essere ben delimitate. Sarà inoltre necessario garantire la coesione tra ciascuna delle aree di attività in modo che si uniscano in modo organico.

Tappeti, lampadari, opere d’arte, effetti pittorici (i blocco di coloread esempio), il gioco delle trame, il camino e la disposizione dei mobili sono alcuni esempi di elementi atti a segnare una divisione visiva senza partizionare lo spazio.

9- Sovraccaricare una stanza

Uno scenario ingombro di vari oggetti (compresi i mobili!) può creare rapidamente un soffocante bric-à -brac, soprattutto se producono un effetto di massa. È meglio scommettere su uno stoccaggio efficiente per ventilare la stanza e trovare il giusto equilibrio tra mobili e decorazioni. Tuttavia, evita gli spazi troppo vuoti e privi di fascino. Il segreto è nel dosaggio!

10- Metti il ​​design al primo posto

Grande cotta per un mobile dal design accattivante? Un deplorevole errore è quello di acquistare un mobile per il suo aspetto senza prendersi il tempo per testarne prima il comfort o la funzionalità . Ad esempio, un divano duro come una roccia, non importa quanto sia estetico, non ti ispirerà con dolci momenti di relax in soggiorno! Al contrario, finirai presto per annoiarti. Per un arredamento che invoglia a trascorrervi del tempo in un’ottica sostenibile, il comfort dovrebbe essere sempre tra i criteri di massima importanza.