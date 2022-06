Di quanto possono essere ridotte le importazioni di greggio russo prima di una recessione globale?

Può l’economia mondiale continuare ad espandersi con il restrizione delle forniture di petrolio? È la domanda che si pongono molti investitori, ea cui si pongono gli esperti Banca d’America (BofA) cercano di rispondere in uno dei loro ultimi rapporti. Nello specifico, fanno eco alle sanzioni imposte alla Russia dopo il invasione dell’Ucraina e chiarire che esiste un punto massimo di riduzione delle importazioni che il mondo potrà sopportare prima di entrare recessione.

“Le nostre stime suggeriscono che il mondo può sopportare un’interruzione totale di pochi 2 milioni di barili al giorno di petrolio russo senza rischiarne uno recessione mondiale“. È l’avvertimento lanciato da questi analisti, i quali sottolineano che le importazioni europee di greggio dalla Russia sono già diminuite di circa 700.000 barili al giorno e ora diminuiranno ancora di più dopo che l’Unione Europea avrà accettato di porre il veto all'”oro nero”.

Nello specifico, i Ventisette hanno deciso, nell’ambito del sesto pacchetto di sanzioni al Cremlino, bandire il 90% del greggio russo entro la fine dell’anno, anche se la misura interesserà immediatamente il 75% delle importazioni. Esce dall’accordo l’Ungheria, che fino ad ora aveva trattenuto il provvedimento a causa della sua grande dipendenza dal petrolio russo e dei suoi buoni rapporti con Vladimir Putin.

Ora la situazione è complicata, perché il veto sul petrolio russo può influenzare la domanda di energia, che secondo BofA è sempre andata di pari passo con la crescita del PIL mondiale. Si sono “mossi parallelamente per decenni”, tanto che “ogni 1% di variazione del PIL mondiale tendeva a tradursi in una variazione dell’1% della domanda di energia”, e non si sa se la tendenza continuerà. Ed è che, dicono questi esperti, “regolare al ribasso la domanda mondiale di energia o petrolio non sarà facilenemmeno in un normale contesto di recessione.

Come dicono, “solo grandi flessioni economiche hanno causato contrazioni della domanda di petrolio di oltre 2 milioni di barili al giorno”, che è il limite di cui parla BofA. Tuttavia, gli analisti della banca ricordano che le esportazioni di energia russe erano di 8 milioni di barili al giorno prima dell’inizio della guerra, il che “sottolinea la difficoltà di bloccare grandi quantità di petrolio russo sul mercato mondiale poiché le scorte si esauriscono e la capacità dell’OPEC+ viene ridotta”.

Perché le scorte di petrolio sono già a un punto “pericolosamente basso”.. “Entro il prossimo anno, la domanda di petrolio potrebbe avvicinarsi ai livelli prebellici, ma solo se la produzione russa si manterrà vicina ai 10 milioni di barili al giorno e le forniture dell’OPEC+ aumenteranno”, affermano gli strateghi della BofA.

LA RECESSIONE IN EUROPA, INEVITABILE

In ogni caso, il colpo all’Europa degli ultimi provvedimenti presi contro la Russia è inevitabile. “L’economia dell’Eurozona prima o poi risentirà dell’impatto di questo embargo”sottolineano gli strateghi di Rabobank, che ritengono che la zona euro “entrerà in recessione alla fine di quest’anno o all’inizio del 2023”.

Ed è che il divieto concordato dall’UE arriva nel mezzo di un inflazione già alta e un’intensa pressione sulla catena di approvvigionamento, che spingerà irrimediabilmente l’Eurozona in recessione. La domanda a cui cercare di rispondere ora, affermano gli analisti della banca olandese, è quanto sarà profondo. “Sarà sempre più difficile per l’economia continuare a registrare dati di crescita positivi, poiché lo slancio della riapertura si attenua”, quindi, nonostante il sostegno dei governi, la regione dell’euro “non potrà evitare una recessione”.

“Siamo di fronte a una crisi indotta da uno shock dell’offerta e uno shock dell’offerta non può essere risolto aumentando la domanda”, sottolineano da Rabobank in riferimento al veto sul petrolio russo. Infatti, sottolineano questi esperti, “il sostegno su larga scala potrebbe anche ottenere il contrario, poiché potrebbe sostenere la domanda per la quale esiste un offerta troppo limitata“grezzo.

Allo stesso modo, sottolineano che, sebbene l’aumento dell’inflazione e la carenza di approvvigionamento di petrolio “continuano a essere i principali motori del rallentamento economico”, ritengono probabile che l’inasprimento delle condizioni finanziarie da parte della Banca centrale europea (BCE) “contribuire ad una ‘accelerazione’ del rallentamento economico”.