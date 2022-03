Di quale malattia soffre Jada Pinkett, la moglie di Will Smith?

Vedere una donna con pochi capelli, purtroppo, per molti è sinonimo di una grave malattia come il cancro. Nonostante il fatto che di solito sono quelli che portano l’alopecia in modo naturale, le donne spesso optano per le parrucche per cercare di risolvere praticamente questo problema. Anche se non tutti nascondono il problema e alcuni scelgono naturalmente di parlarne per condividere la loro esperienza con esso e aiutare in qualche modo tutti quelli che vogliono lasciare i loro complessi. È il caso di Jada-Pinkett Smith, moglie di Will Smith, che ha rivelato di soffrire di una malattia autoimmune di alopecia, che attacca i follicoli piliferi e provoca la caduta dei capelli, con conseguente calvizie.

Era proprio uno scherzo della conduttrice del galà degli Oscar, Chris Rock, sull’alopecia di Jada-Pinkett Smith, che ha paragonato al tenente O’Neil, il momento più divertente del gala. L’interprete, che avrebbe finito per vincere l’Oscar pochi minuti dopo come miglior attore per ‘Il metodo Williams’, è salito sul palco e ha schiaffeggiato Rock, con sorpresa di tutti. Fino a quel momento, tutto sembrava uno scherzo. Smith tornò al suo posto e rimproverò la sua “vittima”: “Togli il nome di mia moglie dalla tua fottuta bocca” scattò. Jada-Pinkett Smith ha confessato di soffrire di alopecia a causa di una malattia autoimmune.

Per parlare di questo disturbo, l’attrice 50enne ha scelto di raccontarlo attraverso Instagram, dove ha condiviso un video con tutta lei seguaci (che raggiunge quasi 11 milioni) in modo che si fermi stigmatizzare questo problema.

“Ora, a questo punto, non posso che ridere”, ha detto il presentatore di Colloquio al tavolo rosso, mentre fa scorrere il dito su un’area in cui gli crescono a malapena i capelli e che ha l’aspetto di una cicatrice, di un colore più chiaro. “Lo sanno tutti che sto combattendo contro l’alopecia e, all’improvviso, un giorno, guarda questa riga qui”, ha detto. in questo programmache guida con sua madre e sua figlia Willow, a volte Jada viene mostrata con indosso un velo, anche se altre volte non indossa un copricapo.