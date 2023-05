Dì addio alle macchie in cucina: Lidl ha la soluzione ai tuoi problemi

La pulizia è un aspetto fondamentale in casa, in qualsiasi stanza, soprattutto in cucina, dove si maneggiano alimenti e, in caso di sporco, potrebbe verificarsi una contaminazione che causerebbe problemi di salute. Pertanto, è essenziale mantenere tutto pulito. Oggi vi mostriamo un prodotto Lidl per la cucina che sta spopolando nelle vendite per la sua grande utilità e perché vi aiuterà a sporcarsi di meno quando eseguirete questi compiti… vorrete usarlo tutti i giorni!

Lidl offre sempre nei suoi cataloghi una vasta gamma di prodotti per la cucina molto interessanti, tra cui utensili, elettrodomestici, accessori e tutto il necessario per la preparazione, cottura e consumo degli alimenti in modo ottimale, pulito e sicuro.

Il frullatore di frutta Lidl che vorrai avere

Si tratta del Frullatore di frutta, un piccolo elettrodomestico con il quale potrai frullare e triturare ogni tipo di frutta per ottenere il suo succo e, facendolo qui, eviterai di sporcarsi come probabilmente fai sempre quando prepari il succo a mano con uno spremiagrumi o in altri modi. Attualmente ha un prezzo di 24,99€, un affare considerando che se sei abituato a consumare frutta è sicuramente uno di quegli apparecchi che userai moltissimo.

Caratteristiche del frullatore di frutta Lidl

Questo fantastico frullatore di frutta Lidl dispone di due bicchieri da portare, così potrai preparare i tuoi succhi e frullati comodamente a casa e portarli in ufficio. È un apparecchio così versatile che potrai preparare ogni tipo di frullato con latte, acqua, yogurt, gelato o ghiaccio tritato, ed è adatto sia per la frutta che per le verdure a foglia. Tra le sue caratteristiche più interessanti, possiamo citare la lama in acciaio inossidabile di alta qualità, il comando rotativo che facilita l’utilizzo e lo spegnimento automatico di sicurezza.

Con una potenza di 250 W, il bicchiere grande ha una capacità di 600-800 ml, mentre quello piccolo è di 300-500 ml. Sia i bicchieri, la lama e i coperchi possono essere lavati in lavastoviglie, e il kit di vendita include anche un libro di ricette e una clip per avvolgere il cavo (il cavo ha una lunghezza di 1 m). Ha un peso a vuoto di 800 g.

Materiali e qualità del frullatore di frutta Lidl

Per quanto riguarda i materiali utilizzati nella sua produzione, la cassa è in ABS con acciaio inossidabile, il controllo della velocità è in ABS, il bicchiere in AS, i coperchi in plastica di polipropilene, la lama di taglio in acciaio inossidabile e i piedini antiscivolo in silicone.

5/5 - (10 votes)