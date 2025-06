Dì addio all’allenamento estivo in palestra: Lidl ha i pesi che ti manterranno in forma per meno di 10 euro

Meravigliosa notizia per coloro che vogliono tenersi in forma durante l’estate ma non vogliono andare in palestra a causa del caldo o delle vacanze. Con l’arrivo dell’estate, molte persone interrompono i loro allenamenti. Lidl, però, ha pensato a una soluzione semplice, pratica ed economica: le sue kettlebell da 6 e 8 chilogrammi, che possono essere acquistate per meno di 10 euro. Ora, l’allenamento a casa o addirittura in spiaggia non richiede più investimenti pesanti o attrezzature complicate.

Questi pesi russi, così chiamati, sono progettati per chi desidera allenare la forza e la resistenza in modo funzionale. Sono realizzati con un nucleo di cemento rivestito di plastico, rendendoli resistenti, stabili e più delicati sul pavimento di casa rispetto ai pesi di metallo. Sono disponibili in due pesi: 6 kg e 8 kg, entrambi allo stesso prezzo di 9,99 €. In altre parole, per il costo di un pasto veloce, avrai un intero sistema di allenamento duraturo. Lidl offre anche una garanzia di tre anni, un fatto raro per prodotti di basso costo.

Le kettlebell economiche di Lidl

Ma non è solo il prezzo che rende speciali queste kettlebell. Ciò che è davvero interessante è ciò che puoi fare con loro. A differenza dei pesi tradizionali, le kettlebell hanno il peso decentrato, che costringe il corpo a lavorare più muscoli stabilizzatori. Questo significa allenamenti più completi, più sudore e risultati migliori in meno tempo. Swing, squat, sollevamenti, affondi o addirittura routine total body… tutto è possibile con un solo peso. Inoltre, occupano poco spazio, non fanno rumore e non hai bisogno di altro che un tappetino per iniziare l’allenamento.

Sempre più persone optano per questo tipo di allenamento funzionale. Infatti, alcuni allenatori sostengono che una buona routine con la kettlebell può bruciare fino a 20 calorie al minuto. Puoi ottenere un allenamento molto intenso, simile al cardio tradizionale, ma aggiungendo forza e tonicità muscolare. Tutto questo senza andare in palestra, perché d’estate le iscrizioni calano per le vacanze, gli orari, ecc.

Un altro vantaggio di questi pesi è la loro disponibilità. Lidl le ha messe in vendita nei negozi fisici da metà maggio, anche se si esauriscono rapidamente. Il modello da 6 chilogrammi è già disponibile nel loro negozio online, mentre quello da 8 dovrebbe essere disponibile molto presto. E se vuoi completare il tuo allenamento, la catena di supermercati tedesca offre anche altri accessori come tappetini, fasce di resistenza e addirittura panche per il bodybuilding compatte, tutto a prezzi bassi.

Quindi, se quest’estate non vuoi pagare l’abbonamento alla palestra o semplicemente cerchi qualcosa di più pratico e flessibile, queste kettlebell di Lidl potrebbero essere proprio quello che stai cercando. Sono economiche, funzionali e ti permettono di allenarti a casa, al parco o addirittura di portarle in auto se vai in vacanza. Con un po’ di costanza, vedrai che non è necessario un grande investimento per continuare a prenderti cura di te. E per meno di 10 euro, l’excusa del “non ho tempo né soldi” diventa del tutto infondata.