Dì addio al disordine nel tuo bagno con il perfetto armadietto di Lidl

La monotonia annoia, e a casa ancora di più. Perché vedere costantemente la stessa cosa senza innovare porta a provare una sensazione di noia sempre maggiore, responsabile delle piccole o grandi alterazioni dei gusti o delle preferenze di ognuno, a seconda dei casi. Per questo, e per avventurarci in spazi come il bagno, Lidl ha per noi un’idea che, come al resto dei compratori, ci è piaciuta particolarmente.

E infatti nel campo dell’arredamento abbiamo tutti in qualche momento smesso di guardare di buon occhio un mobile o accessori come, ad esempio, quel vaso di grandi dimensioni che ormai non serve più o quel mobile a servizio del corridoio. A seconda della posizione, aspettare di cambiarli può essere una soluzione difficile, ma sappiamo che in stanze come il bagno questo si farà notare molto meglio con questo mobile.

Il mobile da bagno San Diego di Lidl con specchio

Tuttavia, nel caso non lo sapessi ancora, i mobili di Lidl per il bagno sono progettati per sfruttare al massimo lo spazio in questa stanza e per renderlo molto facile da tenere in ordine. Tra i suoi mobili più pratici, come vedremo in questa occasione, ci sono mobili poco profondi per sfruttare al massimo lo spazio verticale del bagno. Una cosa che è possibile senza sacrificare l’estetica perché i suoi mobili sono discreti.

Certo, non sono gli unici elementi, poiché nei supermercati possiamo anche cercare di includere altri diversi articoli e accessori che completeranno il nostro spazio personale per la cura del corpo. In ogni caso, quello che sta attirando l’attenzione è un perfetto armadio di grande spazio e considerazione che sta guadagnando per il suo buon design, ma soprattutto per il grande spazio di archiviazione che permette. È il San Diego, per 75 euro.

Questo armadio di Lidl sarà una buona idea per dare uno stile moderno

In questo caso, cercando nel catalogo di Lidl troviamo dei mobili per il bagno perfetti se ti identifichi con uno stile moderno. In essi si combinano il colore legno scuro e inoltre hai diversi modelli di mobili tra cui scegliere quello che si adatta meglio al tuo spazio. Il tutto senza spendere troppo denaro. In particolare, ed è quello che ora è uno dei più applauditi della catena, è uno a tre ante chiamato San Diego.

Nel mercato ce ne sono di tutti i tipi: alti, bassi, con ripiani, con porte, con specchio… e nel caso del negozio giallo, tutti con prezzi accessibili. Infatti questo che ti stiamo presentando e che vedrai nell’immagine è uno dei meno costosi, che si unisce alla lista del resto della serie di quelli con specchio e mobili bassi, che si vedono nella vetrina come i più convenienti del negozio.

A tre ante, il mobile di Lidl è realizzato in materiale di legno

Alto, con due ripiani aperti per uno spazio di archiviazione variabile e con altezza regolabile, questo si presenta come un mobile ideale per riporre tutte le tue cose e farle rimanere invisibili a tutti. Nel suo caso, e come qualcosa di importante da sottolineare, il suo spazio di archiviazione può variare come meglio riteniamo opportuno. Questo grazie ai suoi ripiani, che hanno un’altezza regolabile. È realizzato in materiale di legno scuro che gli conferisce questo tocco unico ed esclusivo.

Nel caso delle sue ante, queste sono con chiusura morbida e possono essere montate da entrambi i lati, sono inoltre resistenti ai graffi e molto facili da montare. Come tale, Lidl ci dice che ha misure ottimali per la maggior parte delle case e dei bagni, dove si presenta con dimensioni di 64,3 x 68,5 x 16,2 cm, mentre ha un peso di carico massimo di 5 kg. Non include decorazioni, ma tavole di particelle e materiale di istruzioni.