Dì addio al caldo prima dell’inizio dell’estate: ecco la nuova rivoluzione di Lidl.

Le buone temperature sono ciò che i cittadini attendono con più impazienza quando arriva questa stagione dell’anno, poter godere del bel tempo in spiaggia o in piscina, uscire per prendere qualcosa senza che faccia freddo, ma la realtà è che ci sono occasioni in cui il calore diventa insopportabile, specialmente quando si accumula in casa e non si sa come rinfrescare per sentirsi meglio. Oggi ti mostriamo una soluzione di Lidl per combattere il calore in casa che ti permetterà di creare ambienti freschi in cui sentirsi a proprio agio, indipendentemente dalle alte temperature esterne.

Lidl ha già una grande varietà di articoli nei suoi cataloghi in questo periodo dell’anno, in modo che tu possa goderti l’estate nel modo migliore possibile, sia in giochi per la spiaggia o la piscina, che in ventilatori per rinfrescare la casa o creme per proteggerti dal sole, tra molti altri. La catena tedesca è famosa per la sua eccellente relazione qualità-prezzo, specialmente nel nostro paese, dove ha più di 600 negozi.

Lo stor plissettato di Lidl di cui hai bisogno quest’estate

Si tratta dello stor plissettato, uno stor che ti sarà molto utile su qualsiasi finestra che hai in casa tua, poiché filtrerà la luce del sole per proteggere l’ambiente e impedire che il calore si accumuli, il che sarà senza dubbio ideale per creare ambienti freschi in cui stare comodi senza quelle temperature elevate che in molte occasioni diventano davvero insopportabili e diventano un incubo. Attualmente ha un prezzo di 11,99 €, un vero affare poiché potrai trarne molto vantaggio durante tutto l’anno, non solo in estate.

Questo fantastico stor plissettato di Lidl ha una larghezza di 80 cm e una lunghezza di 130 cm, con una larghezza tagliabile di massimo 7,5 cm su entrambi i lati. Ideale sia per decorare le finestre che per proteggerle dal sole e dagli sguardi indiscreti, quindi ti darà anche intimità. Ha un sistema di fissaggio molto semplice per i telai con spessori tra 4 e 24 mm, oltre a un plissettato teso che consente di fissarlo anche con la finestra inclinata.

Con una stampa moderna a effetto sgualcito, è disponibile in due colori (bianco, grigio) e ha due binari in alluminio di alta qualità con copri-cerniere e maniglie, particolarmente sicuri se ci sono bambini in casa. Realizzato al 100% in poliestere, per mantenerli sempre in perfette condizioni il produttore fornisce queste raccomandazioni per la cura:

Non lavare in lavatrice.

Non utilizzare candeggina o sbiancanti.

Non asciugare in asciugatrice.

Non stirare.

Non lavare a secco.

Pulire con l’aspirapolvere a bassa potenza o con una spolverata.

4.4/5 - (11 votes)