Dì addio ai tuoi vecchi contenitori: Lidl ha la soluzione perfetta per confezionare al prezzo di meno di 4 euro. Scopri perché non puoi perdertelo!

Non c’è nulla che non si trova mai nelle nostre case, soprattutto in cucina: i contenitori per alimenti, meglio noti come Tupperware. Per anni, sono stati la soluzione preferita per conservare gli alimenti. Tuttavia, sempre più persone cercano alternative più igieniche, durevoli, comode e che occupino meno spazio. A quanto pare, Lidl ha la migliore alternativa ai Tupperware e anche a meno di 4 euro.

Lidl, più di una volta, è riuscita ad anticipare la concorrenza offrendo una soluzione semplice ma efficace: rotoli di sacchetti per sottovuoto per soli 3,99 euro. Un prezzo che ti farà ripensare due volte prima di continuare a soffrire con i Tupperware. E no, non devi essere uno chef per trarne vantaggio. Il bello è che non solo risparmi spazio, ma migliora anche la conservazione degli alimenti, previene cattivi odori nel frigorifero e riduce gli sprechi. Inoltre, se ti piace cucinare in anticipo o congelare porzioni, questa opzione può cambiarti la vita, permettendoti di risparmiare tempo, fatica e, alla lunga, anche denaro. Scopriamo di più su queste buste per l’imballaggio degli alimenti, come usarle e perché sono un successo da Lidl.

L’alternativa ai Tupperware che sta spopolando da Lidl

L’alternativa ai Tupperware che sta spopolando da Lidl non è altro che un pacchetto di rotoli di pellicola speciale per confezionatrici sottovuoto, ogni rotolo di 3 metri di lunghezza e 20 cm di larghezza. In altre parole, hai 6 metri di materiale pronto per personalizzare la dimensione dei tuoi sacchetti a seconda di ciò che vuoi conservare: dalle bistecche a mezzo filone di pane, dalle verdure già tagliate alle porzioni individuali di zuppa.

Questi sacchetti sono progettati per resistere a temperature estreme: da -20 °C nel congelatore fino a 110 °C in cottura sottovuoto. Quindi, sono adatti per la cottura sous-vide, una tecnica sempre più popolare tra coloro che amano cucinare con precisione e cura. Puoi anche usarli nel microonde, rispettando sempre le istruzioni (massimo 900 W, 70 °C e tre minuti, con l’estremità aperta).

Inoltre, sono privi di BPA, una caratteristica importante per coloro che cercano opzioni più salutari e sicure per il contatto con gli alimenti. E ovviamente, sono ermetiche all’aria e all’acqua, garantendo una conservazione molto più efficace di qualsiasi Tupperware tradizionale.

Il complemento perfetto: le confezionatrici sottovuoto di Lidl

Se ora stai pensando “va bene, ma cosa faccio con un rotolo se non ho la macchina?”, Lidl ha pensato anche a questo. Di solito, nel loro catalogo includono confezionatrici sottovuoto per soli 19,99 euro, con funzioni di base ma sufficienti per iniziare senza complicazioni.

Queste macchine sono facili da usare, occupano poco spazio e ti permettono di sigillare qualsiasi alimento in pochi secondi. Ideale per chi pratica il batch cooking, per chi cucina solo per una persona o per chi vuole ridurre le visite al supermercato e conservare meglio i prodotti freschi.

Inoltre, eliminando l’aria dalle buste si rallenta l’ossidazione e la crescita dei batteri, prolungando la durata degli alimenti fino a cinque volte più di un normale contenitore. E sì, questo significa meno cibo buttato via e più risparmio per te.

Più ordine e meno ingombro in cucina

Una delle cose più apprezzate da chi ha già adottato l’imballaggio sottovuoto è l’ordine che si guadagna in frigorifero e congelatore. Dimentica le torri instabili di Tupperware, le perdite di salsa e l’incertezza su cosa ci sia dentro ogni contenitore. Con questi sacchetti trasparenti tutto è più pulito, più visibile e meglio organizzato.

Inoltre, puoi scrivere direttamente sul sacchetto con un pennarello permanente per identificare il contenuto e la data. E poiché tu decidi la dimensione di ogni sacchetto, sfrutti al massimo lo spazio senza lasciare spazi vuoti o angoli morti.

E se ti capita di portare il pranzo al lavoro o a scuola, queste buste sono anche un’alternativa più leggera e pratica. Puoi mettere più roba nello zaino, evitare il peso dei Tupperware e riscaldare il cibo senza dover cambiare contenitore (sempre rispettando le precauzioni d’uso).

Un piccolo investimento che cambia il tuo modo di conservare

Per un prezzo di soli 3,99 euro, questo pacchetto di rotoli di Lidl non solo ti consente di fare a meno dei Tupperware, ma apre la porta a un nuovo modo di conservare, organizzare e sfruttare al meglio i tuoi alimenti. E se decidi di prendere anche la confezionatrice, hai un kit completo per appena 25 euro che ti durerà anni.

La combinazione di prezzo, qualità e versatilità rende questo prodotto uno di quei ritrovamenti che si esauriscono rapidamente in negozio. Quindi, se lo vedi, non esitare troppo. Perché, nonostante non sembri, qualcosa di semplice come un sacchetto sottovuoto può cambiarti la routine in cucina. Senza dubbio, la migliore alternativa ai Tupperware la trovi da Lidl.