Devastazione assoluta in Alibaba, che affonda del 75% dai massimi

Lo tsunami di vendite delle azioni della società nota come ‘Amazzonia cinese’ non sembra finire. Ogni volta che si verificano rimbalzi di una certa intensità, è per riprendere una corsa al ribasso e segnare nuovi minimi più bassi.

Analisi tecnica VALORI IN DISCESA Breve termine Medio termine Lungo termine

Non ci sono parole per spiegare la correzione delle azioni del colosso commerciale cinese Alibaba. Fino a poco più di un mese fa gli avevamo mostrato un movimento laterale che sembrava potesse essere il punto di svolta per ricostruire una figura al rialzo. modello che si confermerebbe solo al di sopra della resistenza di 140 dollari.

Ma no, è stato trivellato verso il basso e da quei fanghi provengono questi fanghi. Ma non solo perché, inoltre, ora scopriamo che il titolo ha una grande resistenza nel range 108-110 dollari (prima del supporto). Potrebbe rimbalzare lì nelle prossime settimane/mesi ed essere tutto parte di un semplice e tipico “ritiro”.

A questo punto e dal punto di vista grafico, la verità è che i titoli del colosso asiatico del commercio elettronico non hanno più alcun supporto, supporto davvero, fino a quando l’origine del movimento. Questo è minimi storici a $ 57,20 (ottobre 2015).