Deutsche Bank aumenta la sua consulenza su Sabadell e declassa BBVA

“L’esposizione immateriale a Russia e Ucraina, unita a una limitata relazione economica con l’economia russa (compresi petrolio e gas), potrebbe dare un vantaggio alle banche spagnole nell’attuale incertezza geopolitica/economica”, afferma Banca tedesca. L’entità ha esaminato le raccomandazioni ei prezzi obiettivo delle banche spagnole.

In un recente rapporto, la banca tedesca chiarisce che “l’economia spagnola non è immune dagli effetti indiretti della guerra, motivo per cui risente delle pressioni inflazionistiche e della carenza di offerta in alcuni settori. Questo dovrebbe portare ad un qualche rallentamento economico“.

Tuttavia, in generale, non aspettatevi un impatto molto grave, a meno che la situazione non peggiori o si prolunghi.

Così circa Sabadell Migliora i suoi consigli da “tieni” a “acquista” e aumenta il suo prezzo obiettivo a 0,95 euro per azione rispetto ai precedenti 0,68. Nel frattempo, taglia il consiglio a BBVAda ‘buy’ a ‘hold’, così come la valutazione delle sue azioni, che la segnano a 6 euro contro i precedenti 6,4 euro.

Del resto delle entità spagnole, Deutsche Bank aumenta il prezzo obiettivo a Banca Caixa (da 2,9 euro a 3,3 euro), banchiere (da 5 euro a 5,45 euro), Unibox (da 1,15 € a 1,25 €), e Santander (da 3,9 euro a 4,2 euro).