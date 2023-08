Desigual e Mickey Mouse si uniscono per lanciare la collezione più divertente con cui farai grande successo questo autunno.

Con l’arrivo dell’autunno, Desigual ha lanciato una collezione spettacolare di Mickey Mouse, nella quale troverai una vasta gamma di capi e accessori per creare look originali.

Collezione di Mickey Mouse di Desigual

Il pezzo forte della collezione è una giacca combinata con davanti e cappuccio in felpa e maniche e retro in stile biker effetto pelle. Dal taglio regolare e con cappuccio con lacci, ha maniche lunghe con apertura e cerniera. È ottima per l’autunno, molto calda grazie all’interno morbido in pile. La stampa di Mickey Mouse trasforma una semplice giacca nera in un capo da street-style irresistibile. È disponibile al prezzo di 139 euro.

Il denim è una delle tendenze più virali del momento nel mondo della moda, quindi questo zaino di Desigual è perfetto per il ritorno in ufficio dopo le vacanze estive. Ha un design molto originale, con toppe in diverse texture. Inoltre, è uno zaino molto pratico, con molte tasche esterne e interne per tenere tutto perfettamente organizzato. Puoi indossarlo con pantaloni neri, un maglione a maglia e stivaletti o mocassini. Il prezzo dello zaino è di 99,95 euro.

Questi sono i pantaloni più originali che puoi avere nel tuo armadio. Un pantaloni stile jogger, con tessuto in pile ed elastico in vita e in fondo. La caratteristica principale sono i pannelli in denim con lavaggio consumato, toppe in stile boho e stampe con immagini di Mickey Mouse. Per un look casual, sono perfetti con delle sneakers e una felpa. Li puoi trovare sul negozio online di Desigual al prezzo di 99,95 euro.

Nella collezione non possono mancare delle scarpe, il calzature di tendenza della stagione. Queste sono delle sneakers basse, con piattaforma e dettagli a contrasto di borchie. Hanno il volto di Mickey Mouse ricamato lateralmente, chiusura a lacci coordinati e una soletta molto comoda. Sono fantastiche per gli outfit quotidiani e puoi abbinarle in molti modi diversi, anche con un vestito nero a lunghezza midi. Sono disponibili al prezzo di 99,95 euro.

Come puoi vedere, la nuova collezione di Mickey Mouse di Desigual per l’autunno è spettacolare. Capispalla e accessori con motivi dell’iconico personaggio Disney che conferiscono molta personalità e valorizzano qualsiasi look. Sono disponibili sul sito web e nei negozi fisici.

