Design e funzionalità sul tuo terrazzo con questi mobili di Carrefour

I supermercati di Carrefour hanno il piacere di presentarci diversi tipi di mobili per la nostra casa. Sia per quelli di uso quotidiano e funzionale, come le scrivanie e le aree ufficio, sia per quelli adatti a ogni situazione. Molto adatti come alternativa a quelli di Ikea, ad esempio, questa volta vedremo una serie di mobili perfetti per adattare il patio o la terrazza a casa.

Perché la terrazza è il luogo dove vogliamo stare di più in questa stagione di sole e caldo, ed è per questo che riteniamo opportuno rivolgerci a catene come quella di Carrefour, dove sarà possibile avere una zona esterna bella e ben progettata con uno stile e un design rinnovati e attuali. Un buon esempio è il set di tavolo, sedia e poltrona neri, ottimo per armonizzare qualsiasi casa.

Una terrazza bella e ben progettata con il set Marajo di tavolo, sedia e poltrona di Carrefour

Attualmente abbiamo molte e diverse possibilità per stilizzare la casa, dai complementi d’arredo per abbellire il salotto, ad esempio con colore e illuminazione, fino ad altri tipi di elementi di grande rilievo per tutti i gusti. Sì, ci sono statuette, vasi, piatti e centrotavola … ma soprattutto ci sono proposte sotto forma di set, come quelli che sappiamo posizionare per spazi come il giardino.

Set Marajo Carrefour nero

In questo, e in modo molto protagonista per la nostra terrazza, patio o balcone, nei supermercati di Carrefour abbiamo idee suggestive e interessanti come il seguente set di mobili da esterno, con cui otterremo una terrazza bella e ben progettata. Stiamo parlando di un set di tavolo, sedia e poltrona neri che attualmente hanno molta rilevanza. Molto moderno e attuale, ha un prezzo in negozio di 180 euro.

La panca da giardino Orchidea di Carrefour

Uno dei modi migliori che possiamo e sappiamo installare in spazi più ampi, sia una grande terrazza che un giardino di dimensioni maggiori, dalla catena di Carrefour abbiamo conosciuto anche una bellissima panca da giardino, chiamata Orchidea, che ha un grande interesse per ognuno di noi. Di bel colore, presenza e design, come si vede nell’immagine, ha un prezzo di 63 euro.

Banco jardín terraza Carrefour Orchidea

Questo non è altro che un tipo di mobile che si adatta perfettamente a questo tipo di spazi, specialmente in quelli in cui siamo soliti trascorrere molto tempo all’aperto, come si può vedere. Resistente all’umidità, alla pioggia e alla polvere, ha una forma arrotondata e una buona capacità, ha anche uno schienale incluso. Molto pratico, è realizzato in resina di alta qualità.

La sedia da giardino impilabile marrone di Carrefour

Inoltre, come qualcosa di estremamente necessario per mantenere un giardino e una terrazza di grande stile e comfort in ogni ambiente, parleremo anche di farlo con le seguenti sedie impilabili. Sono un tipo di sedie molto versatili che possono essere usate da sole o in combinazione. Vale a dire, vanno bene sia per abbinarsi ad altri modelli di sedie e tavoli che per arredare da sole il luogo.

Silla apilable marrón Carrefour Wicker

Parliamo, quindi, di belle sedie impilabili molto attraenti che sono perfette per il loro stile rustico e praticamente naturale con cui guadagneremo anche in comodità e modernità. Questo è il modello chiamato Wicker, che è stato anche rinforzato per essere molto resistente e adatto anche per un cambio di look. Realizzate in acciaio, hanno una dimensione di 56 x 55 x 78 cm e costano 30 euro.

La poltrona di design per il tuo patio Lativia di Carrefour

Nello stesso ordine di idee, e molto ben proposta per il nostro patio ma anche per ambienti interni, se lo preferiamo, dai supermercati di Carrefour abbiamo esaminato altre proposte più che ideali per abbellire il nostro bellissimo esterno e renderlo ancora più attraente. Stiamo parlando, ad esempio, della poltrona di design chiamata Lativia, che ha un prezzo in negozio di 90 euro.

