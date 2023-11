Desiderio per il Black Friday: tutti chiedono a gran voce uno sconto sul divano più ricercato di Ikea.

Il Black Friday si avvicina e molti stanno già pensando di approfittare delle offerte per rinnovare la propria casa. E tra i vari mobili, divani e poltrone che possiamo trovare nei negozi specializzati, uno dei prodotti di maggior successo tra gli amanti dell’arredamento e del comfort è una poltrona di Ikea di cui molti attendono uno sconto durante il Black Friday. Di quale poltrona stiamo parlando?. Continua a leggere perché ti raccontiamo tutto di seguito.

La poltrona di Ikea che tutti vogliono per il Black Friday

La poltrona relax reclinabile EKOLSUND di Ikea, si è trasformata in uno di quei prodotti di Ikea che tutti desiderano, quindi sono molte le persone che attendono con ansia il venerdì 24 novembre, giorno in cui si celebra il Black Friday, per acquistarla.

Che cosa ha di speciale questa poltrona? Beh che si può regolare in tre posizioni per adattarsi a diverse esigenze e attività: con lo schienale dritto, leggermente inclinato o completamente reclinato. In questo modo, puoi leggere, guardare la televisione, fare un pisolino o semplicemente rilassarti al massimo comfort.

Inoltre, la fodera si può togliere e mettere in lavatrice, quindi è facile tenerla pulita. Grazie al suo adattamento impeccabile, sembra una fodera fissa. E non preoccuparti per i bambini, perché quando viene estratto il poggiapiedi non c’è spazio tra questo e il sedile, quindi puoi rilassarti senza il pericolo che si pizzichi le dita sulla sedia.

Il cuscino dello schienale ha una struttura compartimentata che si adatta al tuo corpo per fornire il massimo supporto alla tua zona lombare e al collo. Il cuscino del sedile è imbottito con schiuma di poliuretano, un materiale morbido, soffice e confortevole. I cuscini sono trapuntati in poliestere che permettono loro di mantenere la forma e tutto il comfort quando vengono utilizzati.

La poltrona relax reclinabile EKOLSUND è disponibile in due colori, ma il più popolare è il grigio scuro Gunnared, che si abbina a qualsiasi stile e ambiente. L’altro è il colore rosa.

Il suo design è moderno ed elegante, con piedi in metallo che gli conferiscono un tocco di distinzione. Le misure sono 89 cm di larghezza, 97 cm di profondità e 103 cm di altezza, e la larghezza del sedile è di 61 cm, la profondità del sedile è di 59 cm e l’altezza del sedile è di 45 cm.

Il prezzo di questa poltrona è di 269€, ma molti si aspettano uno sconto nel Black Friday. Se anche tu desideri acquistarlo, ti consigliamo di stare attento al sito web di Ikea e di non pensarci due volte, perché sicuramente si esaurirà presto. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere la poltrona di Ikea più desiderata e godere di un meritato riposo nella tua casa.