DERMATITE ATOPICA | Cos’è e come evitare il prurito esasperante che produce

Come testimone diretto, Jaime Llaneza, Presidente dell’Associazione Persone Affette da Dermatite Atopica, definisce questa patologia con le seguenti parole:

“È vivere con un prurito costante che non ti consente di goderti normalmente le cose più semplici e quotidiane”.

Come specialista, Dott. Milagros Lazaropresidente del Comitato per l’allergia cutanea della Società spagnola di allergia e immunologia clinica (SEAIC) parla di disagio con le seguenti parole:

“I pazienti con dermatite atopica hanno una maggiore incidenza di ansia e depressione. Infatti, il 50% delle persone con questa malattia ne soffre.

E in sintesi, in poche parole, si può affermare che la dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica e ricorrente, benigna e non contagiosa, ma fastidiosa. Molto turbato.

I sintomi della dermatite atopica

I suoi sintomi più comuni sono:

Pelle secca,

prurito,

Infiammazione,

arrossamento e

Peeling.

È una malattia ricorrente perché compare in focolai per tutta la vita del paziente.

E i sintomi peggiorano per l’uso di sostanze irritanti, come alcuni componenti tessili, detersivi, ammorbidenti…, e anche per lo stress, il sudore o le basse temperature.

Durante il periodo in cui era comune l’uso di maschere e gel idroalcolici, i pazienti con questa patologia hanno visto peggiorare i loro sintomi.

Dove compaiono le lesioni cutanee?

Il tipo di lesione cutanea e il luogo in cui sono subite le lesioni è strettamente correlato all’età della persona che ne soffre:

– Nei bambini sotto i due annile lesioni compaiono visoe di solito producono arrossamento, gonfiore, essudazione e formazione di vescicole o vesciche.

– Dall’età di due annisono i pieghe del ginocchio e del gomito le aree in cui compare la dermatite.

– negli adultituttavia, la posizione è più variabile, sebbene le palpebre È un posto abbastanza tipico.

Queste lesioni sono caratterizzate da:

Peeling,

formazione di crepe,

Ispessimento della pelle.

E sebbene la sua origine sia ancora sconosciuta, ci sono fattori genetici, ambientali e immunitari che intervengono nel suo aspetto.

Ciò che sembra chiaro, come spiegato dalla Healthy Skin Foundation, è che le persone con una storia familiare di dermatite atopica, rinite allergica, congiuntivite allergica o asma hanno maggiori probabilità di soffrirne.

È una malattia pediatrica?

La prevalenza della dermatite atopica in Spagna è stimata a 3,4 per cento della popolazione generaledi cui il 60 per cento dei casi sono bambini.

In effetti, era considerata una malattia pediatrica, poiché Tra il 15% e il 30% dei bambini ne soffre..

Tuttavia, è stato dimostrato che, a causa della persistenza o dell’insorgenza tardiva, può interessare fino a anziani, la cui prevalenza è stimata tra il 2 e il 10 per cento.

E come fa notare Dott. Ignacio Jauregui, Segretario del Comitato Allergie cutanee:

“In tutti i casi, il prurito può portare alla privazione del sonno e avere un impatto significativo sulla qualità della vita”.

Inoltre, poiché la pelle delle persone affette da dermatite atopica non è in buone condizioni, aumenta il rischio che il paziente abbia una complicazione.

Ecco perché è comune che appaiano infezioni della pelle dovute a funghi, batteri o virus, poiché la barriera protettiva della pelle non funziona.

La cattiva notizia è che non esiste un trattamento che possa curare definitivamente la malattia. E la buona notizia è che ci sono opzioni per prevenire o migliorare i breakout.

Raccomandazioni per il prurito

E poiché la pelle dei pazienti con questo tipo di dermatite è più sensibile e irritabile, i dermatologi della Fundación Piel Sana effettuano una serie di raccomandazioni generali per evitare focolai e ridurre al minimo il prurito:

Svolgere brevi docce (massimo 10 minuti) una volta al giorno con acqua calda evitando lunghi bagni o acqua calda.

Uso saponi delicati neutro, ad alto contenuto di olio e senza profumi.

Non strofinare la pelle eccessivamente ed evitare l’uso di spugne ruvide.

applicare quotidianamente idratante dopo la doccia e meglio con la pelle umida.

taglia bene le unghie e tenerli puliti per evitare che le infezioni si graffino.

Optare quando possibile per il indumenti in cotone o fibra naturale, evitando materiali sintetici o lana.

Evitare di coprire eccessivamente la pelle, poiché il sudore può peggiorare i sintomi.

Evitare l’uso di detersivi ammorbidenti e altri prodotti irritanti.

Esegui le pulizie domestiche con i guanti.

Nei bambini, cambiare i pannolini quando sono bagnati.

Evitare il calore eccessivo e gli sbalzi di temperatura. La temperatura ideale è di circa 20ºC.

Sarà il dermatologo o l’allergologo a stabilire se è necessario l’uso di farmaci, come corticosteroidi o antistaminici.