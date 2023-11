Deodorante per ambienti H&M Home in sconto a €11,99

Tra i numerosi prodotti per la casa che si possono trovare nei negozi di moda come H&M Home, i profumi e le fragranze sono quelli che suscitano il maggior interesse, soprattutto ora che si avvicinano le vacanze natalizie. Quindi, se siete alla ricerca del miglior deodorante per ambienti per questo Natale e per l’inverno, vi presentiamo un prodotto di H&M Home che sembra essere il clone perfetto del prodotto più venduto di Zara Home.

H&M Home fa centro con il suo nuovo deodorante per ambienti

La sezione casa di H&M Home si prepara a un inverno ricco di fragranze squisite, tra cui un deodorante per ambienti che potrebbe competere con il best-seller di Zara Home. Un deodorante per ambienti mikado che sicuramente vorrete avere in casa vostra. Oppure potrebbe essere un ottimo regalo di Natale per qualcuno della vostra famiglia o dei vostri amici.

Il deodorante per ambienti ha un sistema di oli aromatici in bottiglia di vetro smerigliato e ha un design molto curato. Inoltre non possono mancare i mikado, ovvero i bastoncini di bambù che avvolgeranno la vostra casa con una piacevole fragranza.

Il deodorante ha un tappo di metallo nella parte superiore. Il diametro della bottiglia è di 6,7 cm e l’altezza di 9,6 cm, mentre la lunghezza dei mikado è di circa 20 cm. La quantità di olio è di 150 ml, come quella che vedete nell’immagine.

Il deodorante Warmest Wishes

Il deodorante è quello che si avvicina maggiormente alle fragranze più intense vendute da Zara Home in questa stagione. In questo caso, si tratta di una fragranza a base di prugna nera, brandy al latte e ribes nero con una base sobria di sandalo e davana per un comfort morbido e familiare.

Il deodorante di H&M Home ha un prezzo di €14,99, ma è ora in sconto: può essere acquistato per €11,99. E nel caso in cui vogliate provare gli altri prodotti che vendono, sappiate che sono disponibili anche il deodorante per ambienti Infinitely Happy, che ha un profumo morbido misto a un po’ di acidità, A New Beginning, che è una fragranza floreale molto fresca, e Peace of Mind, con una spettacolare bottiglia arancione e un profumo speziato di cardamomo. Tutti hanno lo stesso prezzo di offerta.

