Il formaggio è uno dei prodotti alimentari più versatili e gustosi che esistano. Le sue varietà, sapori, consistenze e modi in cui può essere consumato sono così tanti da renderlo impossibile da dimenticare. Che sia a fette, a spicchi, a cubetti, grattugiato, in crema o fuso, il formaggio è sempre una scelta vincente.

Tuttavia, non tutti i formaggi sono uguali. Alcuni hanno un prezzo più elevato, altri sono più difficili da trovare, altri ancora sono più grassi o più salati… Per questa ragione, gli appassionati di formaggio sono sempre alla ricerca dell'equilibrio perfetto tra qualità, prezzo e sapore. E spesso lo trovano dove meno se lo aspettano.

Il prodotto Lidl che fa impazzire gli amanti del formaggio

È quello che sta accadendo con un prodotto Lidl che sta suscitando molto interesse tra gli appassionati di formaggio. Si tratta di un formaggio che ha tutto ciò che si può desiderare: è cremoso, profumato, facile da preparare e, cosa più importante, molto economico.

Stiamo parlando del Provolone con origano della marca ‘Italiamo', che costa 2,99 euro per ogni unità. Un formaggio che possiamo trovare ora nei supermercati Lidl, che dedicano questa settimana alla tematica italiana, rendendola un'opportunità unica per acquistare uno dei migliori prodotti italiani.

I social network sono impazziti per questo formaggio e anche se non si tratta di una novità, dato che Lidl lo ha venduto altre volte approfittando della sua settimana tematica, è ora che molti lo hanno scoperto grazie a video come quello che mostriamo, pubblicati dall'account di Instagram @fran_trainer:

Cos'è il formaggio provolone?

Il provolone è un formaggio italiano a pasta filata, fatto con latte di mucca. Ha forma di pera o cilindro, e si distingue per la sua crosta liscia e dura, di colore giallo o marrone, e l'interno bianco o giallastro, di consistenza elastica e sapore delicato o piccante, a seconda del grado di maturazione.

Il provolone si può consumare da solo, in panini, insalate, pizze, paste, o come ingrediente in altre ricette. Tuttavia, uno dei modi più popolari e gustosi di gustarlo è fonderlo in forno o in microonde, e aggiungerci qualche condimento, come origano, pomodoro, prosciutto, ecc.

Come è il formaggio provolone di Lidl

Come menzionato nel video che possiamo vedere sopra, il provolone di Lidl con origano ha quattro soli ingredienti: latte di mucca, sale, caglio e origano per dargli un tocco aromatico e di sapore, molto più autentico.

Il provolone con origano di Lidl viene venduto in una terrina di terracotta che contiene un pezzo di provolone da 150 grammi con l'origano sopra. L'unica cosa che dobbiamo fare è scaldarlo un po' nel microonde o nel forno e possiamo goderci un formaggio delizioso, da gustare da solo, con un po' di pane o, perché no, mescolato con un po' di pasta.

Origine e storia del formaggio provolone

Il Provolone Valpadana nasce nel XIX secolo nella Valle del Po, frutto della combinazione tra la tradizione casearia delle paste filate del sud Italia e la vocazione lattiero-casearia del territorio.

Dopo l'unificazione d'Italia nel 1861, imprenditori del sud si stabilirono nelle province di Piacenza, Cremona e Brescia, dove continuarono a produrre il Provolone Valpadana. In questo modo si diffuse la cultura e il consumo dei formaggi a pasta filata in tutta la nazione. La Valle del Po forniva il latte e le infrastrutture per ottenere formaggi di qualità, che si sono evoluti nel Provolone Valpadana di diverse dimensioni (da alcuni etti fino a più di 100 chili).

Il nome “Provolone” si documenta per la prima volta nel 1871, nel “Vocabolario di agricoltura di Canevazzi-Mancini” (Cappelli, 1871). Si riferisce a una “provola” grande. Un formaggio unico, che si distingue dalle altre paste filate del sud Italia per le sue dimensioni, che gli permettono di maturare per molto tempo, senza seccarsi o grattugiarsi.

La denominazione di origine “Valpadana” viene aggiunta alla parola “Provolone” nel 1993, per riconoscere una lunga tradizione che ha definito le proprietà per le quali il formaggio è famoso e apprezzato.

Benefici del formaggio provolone per la salute

Il formaggio provolone è un alimento ricco di proteine, calcio e fosforo, che contribuiscono alla crescita e al mantenimento delle ossa e dei muscoli. Fornisce anche vitamine del gruppo B, che favoriscono il funzionamento del sistema nervoso e il metabolismo energetico. Il formaggio provolone è povero di zuccheri e carboidrati, quindi può essere adatto per diete a basso contenuto calorico. Inoltre, contiene fibre, che aiutano a regolare il transito intestinale e a prevenire la stitichezza.