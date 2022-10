Deliveroo lascerà definitivamente i Paesi Bassi

A fine novembre, Deliveroo porrà sicuramente fine alle sue operazioni nei Paesi Bassi. La piattaforma di consegna non vede opportunità per stabilire una forte posizione di mercato nel paese.

Concentrati sul profitto

Deliveroo aveva già annunciato ad agosto che l’azienda avrebbe lasciato i Paesi Bassi. Ora il processo di consultazione è stato completato e la partenza è definitiva. Le attività operative della società termineranno il 30 novembre. I dipendenti e gli autisti riceveranno pacchetti di compensazione “appropriati”.

La piattaforma di consegna sostiene che raggiungere una forte posizione di mercato nei Paesi Bassi richiederebbe un investimento sproporzionato, con rendimenti incerti a lungo termine. L’azienda, che è ancora in perdita, si concentra sul raggiungimento della redditività, compito non facile in un clima economico difficile. Dopotutto, la consegna è in crisi dopo gli eccellenti anni della corona. Quindi non è escluso che Deliveroo lasci altri paesi.