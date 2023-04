Delirio totale per le tazze virali di Lidl: volano dagli scaffali come pane caldo!

Delirio totale per le tazze virali di Lidl: volano dagli scaffali come...

Il delirio per le tazze virali di Lidl che stanno volando dagli scaffali

Le tazze sono presenti in tutte le case in una grande varietà, in alcuni addirittura in grande quantità, e uno di quegli elementi che suscitano il collezionismo, soprattutto quando si tratta di un design speciale, per qualsiasi motivo. Oggi vogliamo mostrarvi delle tazze di Lidl che sono diventate virali grazie a un design accattivante che sta avendo un enorme successo nelle vendite e che ha scatenato una vera e propria follia per averle… si ammassano nei negozi per comprarle!.

Lidl trionfa in molti paesi grazie soprattutto alla sua capacità di sapere cosa mettere nel suo catalogo per avere successo nelle vendite, in molti casi con prodotti che diventano virali e che causano una tale sensazione sui social network che si esauriscono in poche ore dopo essere stati messi in vendita, come è accaduto con il suo robot da cucina, con le sue scarpe con tacco o con molti altri prodotti.

Le tazze di Lidl che stanno diventando virali sui social network

Si tratta del Tognana Set di 3 tazze da caffè, un bellissimo e super funzionale set di tazze con una capacità di 390 ml ciascuna, e che hanno un design e uno stile così incredibili che è scoppiata una vera e propria follia per averle… e per condividerle su Instagram. Oltre ad essere delle meravigliose tazze, puoi portarle a casa con un incredibile sconto, dato che il set costava prima 12,90€ e ora è scontatissimo a soli 6,99€, un affare che non puoi lasciarti sfuggire!.

I dettagli e le caratteristiche delle tazze virali di Lidl

Queste fantastiche tazze di Lidl sono disponibili in tre colori e design diversi, tutte con l’esterno bianco ma con l’interno di diverso colore (giallo, verde, salmone) e ognuna con una frase diversa sulla parte anteriore (‘Coffee is always a good idea’, ‘But first, coffee’ e ‘Happiness is a cup of coffee’). Senza dubbio sono le tazze perfette per fare colazione con uno stile diverso ogni giorno e iniziare la giornata con un sorriso.

Tra gli altri dettagli, queste tazze hanno un manico e misurano 10 x 11 x 10 cm, e sono presentate in una scatola per tenerle in ordine. Sono realizzate in gres, un materiale di qualità molto resistente che ti permetterà di godere delle tue tazze per anni se le tratti bene e eviti colpi e cadute. Ideali per tutta la famiglia, sono anche ottime da regalare e fare un figurone spendendo meno di 7 euro… e sono disponibili anche in una taglia inferiore, ancora più economica.

