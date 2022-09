Delhaize apre un impianto di imbottigliamento del vino da 30 milioni di euro

Delhaize ha aperto il più grande impianto di imbottigliamento del vino del Benelux. La catena di supermercati non solo imbottiglia vino lì per i propri negozi, ma anche per altri Ahold Delhaize Marche. Il nuovo impianto di imbottigliamento è costato 30 milioni di euro.

Per tutto Ahold Delhaize

Delhaize ha ufficialmente aperto le porte di un nuovo impianto di imbottigliamento del vino. Con i suoi 9.500 metri quadrati, il nuovissimo complesso di Asse è il più grande impianto di imbottigliamento del vino nella regione del Benelux e rappresenta un investimento di 30 milioni di euro. Anche se non è solo un investimento per Delhaize, ma anche per la società madre Ahold Delhaize, che imbottiglia lì anche i suoi altri marchi di negozi, come Albert Heijn e negozio di liquori Gallo & Gallo.

Già nel 1880 Delhaize aveva un proprio impianto di imbottigliamento del vino in rue Osseghem a Bruxelles. Quella tradizione continua ora in un nuovo edificio, dove ogni anno possono essere imbottigliate circa 14 piscine olimpioniche di vino e possono essere conservati 3 milioni di litri di vino. Il vino arriva in cisterne o tramite contenitori, che vengono stoccati in grandi tini in cantina fino al momento dell’imbottigliamento.

La metà di tutte le bottiglie di vino

“Prima che finiscano nella bottiglia o nella scatola e si dirigano verso il negozio, il vino passa attraverso una serie di processi come il filtraggio per rimuovere le ultime particelle sospese dal vino. I processi di filtrazione e conservazione sono ancora eseguiti in modo tradizionale anche nel nuovo impianto di imbottigliamento”, ha spiegato Delhaize al premier De Croo.

La metà delle bottiglie vendute a Delhaize proviene dal proprio impianto di imbottigliamento. L’importazione di vino sfuso anziché in bottiglia dimezza sia i costi di trasporto che l’impronta ecologica del vino. L’edificio ha anche investito in sistemi sostenibili come il recupero dell’acqua e del calore per la pulizia e il riscaldamento. 18.000 bottiglie all’ora vengono imbottigliate su quattro linee di imbottigliamento. Il complesso impiega 73 persone.