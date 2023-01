Decorazione di Capodanno IKEA ispirata all’arte cinese

Alla fine del 2022, il nuovo anno e il tempo dei propositi si avvicinano rapidamente. Allora perché non ridipingere la vostra casa? L’idea è allettante, vista la superba collezione di tessuti ispirati all’arte cinese appena presentati da Ikea! Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Ikea: idee di arredamento low cost per il nuovo anno

Ikea ha molti nuovi prodotti per questo dicembre. Dopo aver svelato diversi oggetti decorativi ispirati alla serie Mercoledì, il negozio svedese è tornato con una nuova collezione di prodotti tessili e accessori. Il tema di quest’anno? Arti tradizionali cinesi.

Il modo ideale per abbellire il salotto. E allo stesso tempo divertirsi, prezzi più che accessibili da Ikea. Con la sua nuova collezione di decorazioni per il 2023, l’azienda propone prezzi aggressivamente bassi. Troverete molti accessori a meno di 10 euro. Un affare d’oro!

Ma è anche possibile concedersi la gamma attuale, senza spendere migliaia di dollari. Ad esempio, si può essere tentati da decorazioni natalizie per la camera da letto a prezzi imbattibili. Perfetto per i regali dell’ultimo minuto!

Cosa possiamo aspettarci da questa nuova collezione ispirata alle arti cinesi? Stopandgo vi racconta di più!

La tradizione cinese onorata nella collezione FÖSSTA

In Cina, l’anno della tigre è succeduto dall’anno del coniglio. Un animale gentile, che senza dubbio ha ispirato i designer Ikea a creare nuovi pezzi per il nuovo anno. Tra cuscini e plaid, L’inverno sarà accogliente!

Attraverso questa collezione chiamata “FÖSSTA”, troverete una varietà di oggetti che vestiranno la vostra casa con stile ed eleganza. Che preferiate le piante asiatiche o le applique a forma di lanterna, è molto probabile che troviate qualcosa che fa al caso vostro!

Inoltre, ci siamo letteralmente innamorati delle fodere per cuscini con motivi floreali. A soli €6 l’una, è un ottimo modo per portare un’atmosfera “zen” nel vostro salotto. Ci piace anche il cuscino coniglio a €19. È molto carino da posizionare su un divano!

Altrimenti, potete optare per scatole, tovagliette e altri paralumi di ispirazione cinese. E per gustare deliziosi involtini di gamberi, involtini primavera e spaghetti fritti, cosa c’è di meglio delle bellissime stoviglie asiatiche? Tra ciotole, bacchette e altri sottopentola, la scelta è molto ampia da Ikea!

Nel complesso, i prezzi sono abbastanza accessibili, con molti articoli a meno di 15 euro. Ci piacciono particolarmente le collezioni a tema come questa, che offrono articoli esclusivi e unici che non si trovano nelle case di “tutti”. Non c’è quindi bisogno di spendere una fortuna per personalizzare la propria casa con gusto!

In ogni caso, Stopandgo vi augura buoni acquisti da Ikea e buone feste!