Decorazione 2023: Scopri queste idee ispirate dal marchio Ikea per abbellire il tuo guardaroba in modo lussuoso!

Se desideri dare un tocco di lusso al tuo guardaroba senza spendere una fortuna, puoi optare per alcuni trucchi di restyling con gli accessori Ikea.

Infatti, il marchio offre diverse soluzioni convenienti per trasformare il tuo guardaroba. Ti diremo tutto nelle prossime righe!

Ikea: un marchio creativo!

Se stai cercando un guardaroba, troverai diverse opzioni da Ikea. Per coloro che hanno poco spazio, ti consigliamo di dare un’occhiata al guardaroba Hauga perché è il più ideale. Ricorda che questo modello combina sia un’asta per appendere i vestiti che una cassettiera. Ma non è tutto! È importante notare che ha anche una splendida sezione per appendere i vestiti.

Il modello di guardaroba proposto dal marchio svedese ha più di un asso nella manica! Infatti, presenta nel suo design tre cassetti di diverse dimensioni. Inoltre, è necessario menzionare che la sezione dell’asta può essere trasformata in un ripiano. Per farlo, è sufficiente aggiungere alcuni ripiani in legno. Cosa c’è di più pratico per rendere la vita più facile!

Con le sue dimensioni di 70 cm x 199 cm, il guardaroba di Ikea consente di riporre tutti i tuoi vestiti. Non dovrai più preoccuparti di occupare troppo spazio. Per quanto riguarda il prezzo, l’articolo è venduto presso l’azienda a soli 199 euro. Un prezzo più che ragionevole rispetto ai suoi concorrenti. In ogni caso, l’azienda svedese sa sempre come attirare l’interesse dei suoi clienti!

Se hai più spazio, la collezione KLEPPSTAD offre un armadio guardaroba con tre ante. Questo modello, sempre proposto da Ikea, misura 117 x 176 cm. Per averlo nel tuo bel interno, non dovrai spendere una fortuna. Infatti, dovrai sborsare la modesta cifra di 179 euro per acquistarlo! Un vero affare!

Dai un tocco migliore al tuo guardaroba con queste decorazioni super trendy!

Se desideri dare al tuo guardaroba Ikea un tocco di lusso, è assolutamente possibile e relativamente semplice. Ricorda che recentemente diverse marche hanno sviluppato accessori appositamente progettati per adattarsi ai mobili dell’azienda. Ed è il caso del marchio conosciuto come Superfront. Te lo spieghiamo!

Il marchio Superfront offre una varietà di articoli. Tra cui facciate, fianchi, maniglie e zoccoli. Tutti questi prodotti possono essere fissati sui modelli della collezione Pax. Anche se le facciate possono essere più costose, otterrai un guardaroba molto elegante, se non addirittura lussuoso. Per fare felici gli appassionati di interior design questa estate!

E non è tutto! Puoi anche rivolgerti al sito Bocklip, che offre articoli in legno o laccato opaco. E come quelli presentati qui sotto, si adattano perfettamente ai mobili venduti da Ikea. Inoltre, il sito Plum Living offre opzioni per la collezione Pax.

Nel suo catalogo molto diversificato, l’azienda commercializza tre modelli di facciate uniche e pratiche. Sono disponibili in laccato opaco, legno naturale o legno verniciato, e una gamma di 14 tonalità. Quindi avrai l’imbarazzo della scelta! È quindi possibile trasformare il tuo guardaroba Ikea in uno spazio di fascia alta e personalizzato. Questi accessori e opzioni aggiuntive soddisferanno le tue aspettative.

Ikea: un’alternativa pratica!

Un’altra opzione interessante per migliorare il tuo guardaroba Ikea è il sito Andshufl. Questo si concentra specificamente su un modello adatto alle collezioni Metod e Faktum. Pertanto, presta particolare attenzione alle finiture personalizzate, con una maniglia integrata. Offre anche la possibilità di creare elementi su misura se necessario. In sintesi, è molto probabile che tu trovi ciò che stai cercando per personalizzare il tuo guardaroba.

Tuttavia, è importante notare che ciò potrebbe comportare costi aggiuntivi. Soprattutto quando si opta per opzioni personalizzate. Inoltre, Ikea offre molti trucchi per ottimizzare lo spazio del tuo guardaroba. Quindi cercare di guadagnare spazio è sempre un vero rompicapo quando si ha una stanza piuttosto stretta! Il marchio offre quindi una soluzione interessante se desideri migliorare il tuo guardaroba senza investire in nuovi accessori.