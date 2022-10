Decora il tuo spazio con il legno

Intramontabile, versatile e caldo, il legno infonde un fascino pazzesco nei nostri interni. Sotto forma di pannelli posizionati sul soffitto, aggiunge un tocco rustico unico ai decori di tutti i ceti sociali. Scopri i vantaggi di introdurlo in casa, sia dal punto di vista pratico che estetico!

Possibilità per tutte le personalità

A seconda del colore che ha e dell’ambiente in cui si trova, la boiserie pu√≤ assumere diverse personalit√†. Da De Bois Blouin, questo popolare raccordo √® disponibile in tre specie (pino bianco, cedro o pioppo), due finiture (liscio o grezzo) e 13 colori caldi o freddi. Oltre a dire che le possibilit√† per valorizzare un arredamento sono infinite!

Installare i pannelli sul soffitto di una cattedrale

Per un effetto naturale, varia la lunghezza delle doghe. Scegli le doghe pi√Ļ lunghe possibili per limitare il numero di giunti. Ecco alcuni altri suggerimenti:

Per facilitare l’installazione, utilizzare un’impalcatura.

Inizia installando un rivestimento di buona qualità sul soffitto per ottimizzare la ventilazione dietro le assi.

Eseguire l’installazione in due persone, preferibilmente: una persona prende le misure per i tagli del ponteggio e una seconda persona taglia le tavole.

Usa una troncatrice per ottenere un taglio netto e netto.

Orientare la parte maschio della linguetta e della scanalatura della tavola verso l’alto.

Fissare la graffetta (o il chiodo di finitura) nella scanalatura di ciascuna lamella.

Grazie alla boiserie che appare sul soffitto della cattedrale, questa zona giorno classica rivela un tocco rustico. I toni neutri che accompagnano la lavorazione del legno ancorano la stanza nell’era moderna.

Boiserie e soffitto: i due vanno di pari passo

Uno dei principali vantaggi dell’installazione di pannelli a soffitto? Possiamo saltare i passaggi per la posa del gesso e l’estrazione dei giunti! Come bonus, l’aggiunta di questo rivestimento conferisce ai decori un bellissimo bagliore: quando mostra una tonalit√† legnosa, conferisce loro un aspetto da chalet e diffonde calore nello spazio. Se il legno viene macchiato in anticipo nella fabbrica De Bois Blouin, puoi dire addio alla fatica della pittura o della colorazione! Il rivestimento in legno contribuisce anche allo sviluppo di architetture particolari, come il soffitto di una cattedrale.

In questo open space i proprietari hanno optato per una pannellatura in pino color cappuccino. Risultato: il soffitto diffonde molto calore nella stanza luminosa e luminosa!

Matrimonio di materiali

Il legno da solo ispira bellezza, ed è così versatile che può essere combinato con diversi materiali per moltiplicare la ricchezza dei nostri interni! Pensiamo ad altri tipi di legno, marmo, granito, cemento, pelle, mattone, ecc. Con il legno sono consentite quasi tutte le combinazioni a seconda delle tue preferenze e dello stile desiderato.

La calda boiserie si fonde con il legno chiaro del pavimento, la pietra grigia del camino, le false travi del soffitto e gli accenti neri per dare un’anima in pi√Ļ a questa nuova costruzione.