Déco scandinava Ikea: i mobili e gli oggetti per un arredamento nordico.

Se hai voglia di adottare una decorazione dolce, calda e funzionale di stile scandinavo, troverai tutto ciò di cui hai bisogno grazie allo specialista in questo campo che è Ikea. Che si tratti di mobili o di decorazioni, troverai facilmente tesori che si adattano perfettamente a questo spirito. Ecco una selezione appositamente per te, da cui trarre ispirazione per creare il tuo nido che ti rappresenterà. I codici della decorazione di stile nordico La Scandinavia si trova a nord dell’Europa e include Svezia e Norvegia. Spesso si includono anche Danimarca e Finlandia, dato che Helsinki, la capitale della Finlandia è stata nominata capitale mondiale del design nel 2012. Parlando di decorazione nordica, spirito scandinavo, tendenza svedese… in realtà è la stessa cosa e si applicano gli stessi codici. La decorazione scandinava o nordica è soprattutto uno stile di vita, il famoso “hygge” che corrisponde al modo di vivere danese. I danesi sono considerati le persone più felici del mondo. “Hygge” significa vita lenta: si prende il proprio tempo, si condivide, non si accumulano cose inutili… Nella propria casa, si trascorre del tempo a giocare con i bambini, ci si rilassa e ci si mette comodi bevendo una tazza di tè di fronte al fuoco del camino, avvolti in una grande coperta soffice. Ikea è sicuramente l’insegna che ha contribuito maggiormente a lanciare questo stile decorativo in Francia. Con i suoi mobili facili da montare, il suo design pulito, i suoi piccoli accessori intelligenti e funzionali, si è subito imposto su questo mercato praticando prezzi accessibili. Ovviamente ora ci sono anche altre boutique che mettono in valore designer e creatori di fama. Ikea rimane comunque un punto di riferimento e accessibile a tutti. Alcuni mobili e oggetti per ispirarti… © Ikea Questo bellissimo letto offre la possibilità di ottimizzare il proprio spazio per dormire che sarà esteticamente bello ma anche molto funzionale. Ed è un po’ il principio della decorazione scandinava! © Ikea Questa bella poltrona dalle linee molto dolci è perfetta per gustarsi una bevanda calda stando comodamente seduti o per leggere l’ultimo libro, nell’ingresso, in una camera o nell’angolo lettura, è perfetta e offre un tocco originale. © Ikea Questo divano dalle forme e dalle dimensioni molto generose è anche emblematico dello stile scandinavo rivisitato in una versione più contemporanea, come si può vedere molto spesso oggi. Leggi anche: Decorazione salotto di stile scandinavo: 11 idee per donare un tocco scandinavo al proprio salotto © Ikea Queste sedie in legno chiaro e tessuto dall’aspetto molto confortevole hanno uno stile decisamente scandinavo. Sembrano morbide e quindi accoglienti. © Ikea Queste scaffalature molto funzionali seguono la linea di declinare i mobili scandinavi in modo più moderno, con questa verniciatura nera. © Ikea Ancora una volta, le linee pulite e il design minimalista, senza dimenticare la comodità, caratterizzano lo spirito nordico, come nel caso di questo divano nero. La struttura in legno richiama bene questo stile. © Ikea Un letto molto semplice e molto decorativo in un bel colore blu con un design leggermente retro dà subito il tono a questa camera da bambini molto dolce e pulita. © Ikea Un design molto pulito, linee pure per questa armadio bianca che si inserisce perfettamente nello stile scandinavo. © Ikea Questa piccola scrivania retrò non manca di fascino, ci piace il suo colore e il fatto che sia realizzata in legno di abete massiccio. Troverà senza problemi il suo posto nel tuo interno scandinavo e in qualsiasi stanza. Leggi anche: Scrivania scandinava Ikea: i modelli più belli © Ikea Questa cassettiera è bella quanto funzionale. Ci piace il contrasto tra il colore molto contemporaneo e le sue piccole maniglie nere. È un bellissimo mobile che fa effetto in qualsiasi stanza. © Ikea L’enfilade è tipica della decorazione scandinava. Qui viene presentata in legno, finitura: noce tinto grigio, per un tocco di modernità in più. È un elemento essenziale della sala da pranzo. Leggi anche: Enfilade scandinava: i modelli più belli © Ikea Se preferisci una bella credenza, questa sicuramente ti conquisterà con il suo design semplice, la sua grande capacità di stoccaggio e il suo colore originale che dona un’atmosfera diversa alle stanze di ispirazione nordica. © Ikea Queste stampe adornano un piccolo angolo della tua cucina, noterai anche i bei barattoli blu che fanno parte della collezione speciale per la cucina di Ikea. Leggi anche: Mobile d’ingresso di stile scandinavo: i modelli più belli © Ikea Sempre per la cucina, questo bel set di accessori design ti sarà di grande utilità. © Ikea Questa biancheria da tavola si declina in una versione dai colori tenui, perfetti per la stagione estiva e per apparecchiature graziose. © Ikea Una bella lampada a sospensione per creare un’atmosfera dolce e rilassante sopra l’angolo dei pasti, ad esempio, in cucina o in sala da pranzo. Ci piace il suo tocco retrò. © Ikea Questa bellissima lampada troverà il suo posto ovunque. Posizionata su una consolle o su un angolo del divano, sicuramente attirerà l'attenzione. © Ikea Questi portacandele grafici hanno tutto il loro posto in questo stile in cui le candele sono un elemento essenziale dell'atmosfera. © Ikea Questo specchio rotondo è un classico della collezione di Ikea e un elemento indispensabile e senza tempo dello stile nordico. © Ikea Questo piccolo vaso è caratteristico dello spirito di questa decorazione, sia per la sua forma sia per il suo colore molto dolce.

