Decisione di Kylian Mbappe: la superstar del PSG snobba il Real Madrid, per rimanere al Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé ha preso la sua decisione. Probabilmente il miglior giovane talento di tutto il calcio mondiale starà al Paris Saint-Germain invece di unirsi al Real Madrid, finalista della UEFA Champions League. Il PSG ha annunciato la sua proroga del contratto fino al 2025 prima dell’ultima partita della stagione della Ligue 1 della squadra sabato contro l’FC Metz. In un breve video, Mbappé dice “questa è Parigi”, mentre si trova in alto e si affaccia sul campo del Parc des Princes. Sabato scorso il nazionale francese ha firmato un contratto triennale con Les Parisiens.

Il 23enne è sceso in campo sabato con in mano una maglia con il 2025 alle spalle, l’anno in cui durerà il suo nuovo contratto, e ha dichiarato: “Sono molto felice di restare a Parigi, la mia città”, a la gioia dei tifosi. “Ho sempre detto che Parigi è la mia casa”.

Mbappe è stato oggetto di intense speculazioni dalla scorsa estate, quando il trasferimento al Real non si è concretizzato, e il diplomato del settore giovanile dell’AS Monaco è stato lasciato a vedere i restanti 12 mesi di contratto prima di diventare un free agent quest’estate. Fonti di CBS Sports hanno indicato che l’offerta del PSG era leggermente inferiore a quella del Real praticamente in tutti gli aspetti, ma che il giocatore ha deciso di rimanere a Parigi data la sfida personale e professionale che pone.

“Vorrei annunciare che ho scelto di prolungare il mio contratto con il PSG, e ovviamente sono felice”, ha detto Mbappe in una dichiarazione ufficiale. “Sono convinto che qui posso continuare a crescere in un club che fornisce tutto il necessario per esibirmi ai massimi livelli. Sono anche felice di continuare a giocare in Francia, il paese in cui sono nato, dove sono cresciuto e dove Ho fatto il mio nome”.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

La superstar francese ha quasi superato i vincitori della Ligue 1 contro il Real negli ottavi di finale di Champions League di questa stagione solo per gli uomini di Mauricio Pochettino a buttarlo via al Santiago Bernabeu, che sembrava risolvere la questione del futuro di Mbappe a favore dei Los Blancos.

I campioni della Liga da allora sono arrivati ​​​​alla finale e ora affronteranno il Liverpool allo Stade de France, nel sobborgo parigino di Saint-Denis, il prossimo fine settimana. Mbappe è stato incoronato giocatore dell’anno della Ligue 1 per la terza volta consecutiva lo scorso fine settimana e sta uscendo da una stagione di 36 gol dopo aver segnato 42 gol la scorsa stagione e almeno 30 segnati in ciascuna delle sue ultime quattro stagioni con il PSG.

La notizia della permanenza di Mbappe è assolutamente enorme per il PSG poiché mira a rivendicare la gloria europea nel prossimo futuro, dopo aver fatto tutto la scorsa estate con la firma di Lionel Messi. Mantenere Mbappe consente al club di continuare a schierarlo insieme a Messi e Neymar in attacco, supponendo che nessuno dei due si muova questa estate.

Il PSG ha concluso la stagione della Ligue 1 in casa contro l’FC Metz sabato con un 5-0 che ha visto Mbappe segnare tre gol. I primi rapporti lo suggeriscono L’obiettivo principale del PSG è Zinedine Zidane per sostituire Pochettino come capo allenatore, Luis Campos come direttore sportivo e Ousmane Dembele come parte di quella che dovrebbe essere un’estate di grandi cambiamenti nella capitale francese.

I campioni della Ligue 1 stanno mantenendo le promesse fatte a Mbappe per ricostruire il loro progetto sportivo con Pochettino e il ds Leonardo informato delle intenzioni del PSG poco dopo la vittoria del Metz.