Decathlon vende una sdraio in grado di ricaricare il tuo cellulare

L’arrivo delle temperature più calde ci offre una vasta gamma di opzioni per goderci il relax e il riposo che non siamo riusciti a fare in modo così abituale durante il resto dell’anno. Nessuno dubita che l’arrivo del sole ci renda più felici, a cui possiamo aggiungere i rinfrescanti bagni in piscina o in spiaggia, che alla fine si traducono in una sedia a sdraio gonfiabile come quella che sta spopolando nelle vendite da Decathlon.

Tuttavia, con l’integrazione dei social media nella nostra vita e la maggiore presenza degli smartphone nella nostra routine, cerchiamo sempre il modo di rimanere connessi e avere abbastanza batteria sul telefono. Quindi non dovrai più preoccuparti che la batteria del tuo telefono sia in esaurimento mentre ti rilassi, perché con questa sedia a sdraio gonfiabile Cozy Lounger di Decathlon sarà impossibile.

La sedia a sdraio gonfiabile più rilassante di Decathlon

Il marchio di attrezzature per attività all’aria aperta, Flextail Gear, ha recentemente lanciato una innovativa sedia a sdraio gonfiabile elettrica che promette di rivoluzionare il comfort nelle nostre avventure all’aperto. Con il suo design ergonomico e caratteristiche uniche, la sedia a sdraio Cozy Lounger offre un’esperienza di relax senza pari e la possibilità di ricaricare il tuo telefono con la batteria da 2600 mAh presente su uno dei suoi lati.

Uno dei principali vantaggi di questa sedia a sdraio gonfiabile è il suo sistema di gonfiaggio elettrico. Dimentica di passare minuti infiniti soffiando e lottando con valvole complicate. La Flextail Gear si gonfia automaticamente premendo un pulsante. Ciò significa che puoi avere la tua sedia a sdraio pronta all’uso in pochi secondi, permettendoti di goderti il tuo tempo all’aperto senza ritardi o sforzi necessari.

Il comfort è anche una priorità nel design della sedia a sdraio Flextail Gear. È realizzata con materiali di alta qualità che offrono un supporto ottimale al tuo corpo, permettendoti di rilassarti e riposare comodamente per ore. Inoltre, il suo design ergonomico si adatta alla forma del tuo corpo, offrendo un supporto adeguato per la schiena e il collo.

Premi il suo pulsante e guarda come si gonfia da sola

La versatilità è un’altra caratteristica distintiva di questa sedia a sdraio gonfiabile. È leggera e facile da trasportare grazie alla borsa inclusa, il che la rende il compagno ideale per le tue escursioni all’aperto. Che tu stia pianificando una giornata in spiaggia, un picnic in parco o un campeggio in montagna, la Cozy Lounger potrà accompagnarti senza problemi. Inoltre, grazie al suo materiale in PVC, può essere utilizzata su diversi tipi di terreno, dalla sabbia all’erba o anche superfici rocciose.

Un altro importante vantaggio della sedia a sdraio Flextail Gear Cozy Lounger è la sua durata. Questa sedia a sdraio gonfiabile con dimensioni di 185 x 80 x 50 cm può sopportare un carico massimo di 150 kg. Per quanto riguarda la sicurezza, questa sedia a sdraio gonfiabile rispetta gli standard più elevati. È dotata di una valvola di sicurezza che previene le perdite d’aria e assicura un gonfiaggio costante. Inoltre, dispone di un sistema di ancoraggio che la mantiene stabile e ferma, anche in condizioni ventose.

Goditi l’estate più rilassata della tua vita con la sedia a sdraio gonfiabile Flextail Gear Cozy Lounger. Un prodotto che rivoluzionerà i tuoi momenti di riposo e di disconnessione al prezzo di soli 149,95 euro presso qualsiasi negozio fisico Decathlon o sul loro sito web ufficiale.