Decathlon vende una fantastica mountain bike che sta facendo impazzire il mercato!

Desideri avventurarti su due ruote, fuori dai sentieri battuti? Dai un’occhiata alla nuova MTB di Decathlon!

Decathlon ama coccolare gli atleti avventurieri con prodotti di qualità per tutte le tasche. E questo si conferma ancora una volta con la sua incredibile MTB che sta spopolando sugli scaffali. Stopandgo ti dice tutto dalla A alla Z!

I piccoli prezzi sono di casa da Decathlon

Quando si desidera fare sport o si è un praticante esperto, c’è sempre la possibilità di trovare la propria felicità da Decathlon. Indipendentemente dal budget che si sceglie.

Infatti, il famoso marchio continua a svelare prodotti di incredibile qualità a prezzi imbattibili. È il caso di uno dei suoi capi estivi, venduto solo a 12 € in negozio!

Inoltre, Decathlon ci fa spesso sorridere con i suoi famosi affari segreti. E negli ultimi giorni, saremmo tentati da questa superba sedia pieghevole a prezzo ridotto. Un vero affare d’oro!

Gli amanti delle forti emozioni possono anche esultare, perché troveranno una nuova BMX a un prezzo incredibile. Nel senso giusto, ovviamente!

E infine, cosa dire della sua ultima gamma di accessori per il campeggio? In vista dell’estate, è un must che devi assolutamente acquistare!

Ma allora, quale è questa famosa MTB che i clienti rischiano di strapparsi dagli scaffali? E come spiegare un tale successo in così poco tempo? Stopandgo ti dice di più!

Rockrider ST 500: una MTB con finiture di alta gamma ma a basso prezzo

Quando si ama avventurarsi sui sentieri sassosi e accidentati, è sempre bene avere una bicicletta robusta che regge bene gli urti. E questo va bene, perché Decathlon propone proprio una ottima MTB per pedalare in foresta o in montagna.

Innanzitutto, può contare sulla sua progettazione e sul suo peso che la rendono molto maneggevole in tutte le condizioni. Ciò facilita gli spostamenti nei luoghi più difficili.

Inoltre, le sue grandi ruote gli conferiscono un’ottima efficienza di pedalata, per coprire lunghe distanze con il minimo sforzo possibile. Approviamo!

Questa MTB di Decathlon è anche dotata di una trasmissione a monopiatto e di un telaio molto facile da montare e smontare. Potrai quindi cambiare marcia rapidamente e senza alcuna difficoltà.

Si notano anche le leve dei freni ergonomiche, che permettono di attivarle più facilmente. Insomma, tutto è pensato per il comfort e la sicurezza del ciclista.

E infine, apprezziamo l’ottimo ammortizzamento di questa bicicletta grazie alla sua forcella anteriore con sospensione. Il tipo di dettagli che fanno la differenza quando si cerca di avanzare su sentieri sconnessi.

Ma il più interessante riguarda senza dubbio il suo prezzo, poiché questa MTB Rockrider non ti costerà più di 279,99 € da Decathlon. Insomma, è una vera occasione, soprattutto se confrontata con le biciclette da fuoristrada a basso costo proposte dalla concorrenza.

E non è evidentemente la prima volta che il marchio vende biciclette a prezzi mini, perché avevamo anche notato questa incredibile offerta in aprile. Che piacere!