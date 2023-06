Decathlon vende sandali comodi e resistenti per l’estate!

Desideri trascorrere l’estate senza avere i piedi caldi? Decathlon ha lanciato i sandali ideali per affrontare il caldo e le escursioni.

L’estate si preannuncia calda! Mentre le alte temperature iniziano a farsi sentire, Decathlon vende il paio di scarpe perfetto per fare una passeggiata senza soffocare. Un paio di sandali perfetti e non troppo costosi… Stopandgo ti dice di più!

In giro come in spiaggia

Perché il negozio francese si concentra sull’estate e sulle vacanze. Lo testimoniano le valigie che hanno riempito gli scaffali dei negozi per preparare le grandi partenze. Un modo per sentire dolcemente ma sicuramente l’odore delle vacanze preparando i primi bagagli.

E Decathlon ha intenzione di inserirsi anche nelle vacanze estive. Il negozio offre quindi tutto il necessario per prepararsi alle escursioni. Al mare, in campagna, in montagna: c’è qualcosa per tutti i gusti e in tutti i reparti!

Qualche settimana fa, la redazione vi presentava le maschere da immersione del marchio. Una maschera ben nota, dal momento che ha in parte sostituito il binomio maschera – boccaglio in spiaggia. Ma quest’anno il negozio ha fatto di tutto per renderla ancora più moderna.

Gli appassionati di snorkeling hanno quindi potuto trovare una collezione di maschere in edizione limitata. Un modo per avere un modello diverso dagli altri… e evitare l’imbarazzo in spiaggia quando tutti hanno la stessa maschera Decathlon blu con il boccaglio arancione integrato.

Un altro vantaggio lanciato dal negozio nelle ultime settimane sono i sandali. I designer sono sempre riusciti a fare meglio (e spesso a spendere meno) per accompagnare gli sportivi amatori e professionisti nella loro vita quotidiana, e i camminatori non fanno eccezione.

Decathlon: meno di 30 euro da spendere

Quindi, il negozio riempie i suoi scaffali di sandali semplici, per uomini, donne e bambini. Semplici e convenienti, questi sandali possono accompagnarti in montagna come al mare… e permetterti di fare belle escursioni.

La redazione ha quindi scelto di presentarti il paio dal dolce nome NH 110. Una denominazione certamente oscura. Ma per un paio semplice ed efficace che ti accompagnerà per tutta l’estate. Inoltre, Decathlon lo vende solo a circa trenta euro.

Ma a questo prezzo, il sito internet promette “sandali comodi e aderenti, che ti accompagnano per tutta l’estate durante le tue escursioni sui sentieri naturali”. Quindi, puoi goderti i sentieri lungo il mare. O anche quelli attraverso la montagna…

Inoltre, i designer hanno previsto che i camminatori in vacanza possano contare anche sui loro sandali “durante le attraversate dei ruscelli”. Un vero vantaggio nel bagaglio. E soprattutto evita di avere i piedi troppo caldi.

Perché l’estate, le alte temperature significano anche sfregamenti. E se Decathlon vende la crema ideale per prendersi cura delle parti del corpo tormentate dal caldo e dal sudore, è meglio evitare di arrivare a tanto. Quindi, un paio di scarpe aperte sembra essere l’ideale.

“I nostri designer hanno sviluppato questi sandali NH110 per accompagnarti nelle tue passeggiate occasionali sui sentieri pedonali durante il caldo e il tempo secco”, promette ancora il negozio. Un vero vantaggio per belle passeggiate in vacanza!