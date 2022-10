Decathlon vende pantaloni impermeabili a meno di 10€!

Decathlon ha appena rilasciato nuovi pantaloni impermeabili che delizieranno chiunque esca anche in caso di pioggia.

Se sei un fan dei prodotti Decathlon, sappi che sono appena arrivate buone notizie. Il marchio sportivo è appena uscito pantaloni a meno di 10€. E questo ti permetterà di andare a fare il tuo sport sotto la pioggia. Trova il perchè.

Non venduto in Russia

Tuttavia, il prodotto in questione non lo sarà probabilmente non venduto in Russia. Infatti, come promemoria, il marchio sportivo ha deciso di chiudere i suoi negozi nel paese di Vladimir Putin. E il motivo lo sanno tutti: il conflitto tra il Paese e l’Ucraina.

Decathlon ha anche annunciato la notizia lo scorso marzo attraverso un comunicato stampa. Innanzitutto, facendoti sapere: “Rispettando scrupolosamente le sanzioni internazionali… Decathlon rileva che non sono più soddisfatte le condizioni di approvvigionamento per continuare la propria attività in Russia” .

Prima di aggiungere: “Decathlon deve sospendere l’attività dei suoi negozi” . Resta da vedere se le cose cambieranno nei prossimi mesi o anni. Ma per questo, la guerra dovrà finire.

E purtroppo sembra che le cose siano iniziate male… Per quanto riguarda invece il Belgio, l’attività è ancora in buona forma per il marchio sportivo. Poche settimane fa, l’azienda ha anche lanciato una strana operazione commerciale.

Infatti per 30 giorni in Belgio, 3 negozi si chiameranno quindi “nolhtaceD”. Che non è altro che l’opposto di Decathlon. L’obiettivo di questa campagna? Riutilizza quanti più oggetti possibile per evitare la sovrapproduzione. Ma anche per limitarne l’impatto ambientale.

L’azienda dimostra, infatti, di pensare al benessere del pianeta, oltre che a quello dei propri clienti. E parlando di benessere del cliente, Decat’ lo ha appena dimostrato ancora una volta. Grazie ai suoi nuovi pantaloni impermeabili.

Pantaloni perfetti da Decathlon

Perché sì, molti di voi vogliono correre sotto la pioggia. A condizione che tu abbia l’attrezzatura necessaria per questo. E questo passa attraverso indumenti impermeabili per non bagnarsi. Precisamente, è appena nato il prodotto perfetto.

Se qualcuno preferirà farlo sport sull’ellittica di Decathlon, altri opteranno per i famosi pantaloni impermeabili. Soprattutto perché ha molte caratteristiche.

Comunque, questo è quello che hanno detto. i nostri colleghi Glamour quando hanno dettagliato i vantaggi di questo pezzo sportivo. I media fanno anche sapere che non si tratta solo di pantaloni. Ma davvero un set disponibile.

Inoltre, il suo peso non dovrebbe impedirti di allenarti. Dal momento che è molto leggero. E te lo permetterà fai tutte le mosse che vuoi. Senza bottoni o cerniere. Quindi puoi rimuoverlo senza preoccupazioni.

Inoltre, come ti facciamo sapere, questi pantaloni Decathlon sono impermeabili. Ma anche unisex e molto traspirante. Ciliegina sulla torta? Il suo prezzo, che è quindi di 9,99€. Un caso da cogliere senza ulteriori indugi. Soprattutto perché, per il momento, abbiamo evitato giornate molto piovose. Ma questi ultimi dovrebbero puntare la punta del naso a breve.