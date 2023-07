Decathlon: un salvagente richiamato d’urgenza per rischio di annegamento!

Nostri colleghi di Sud Ouest annunciato che Decathlon ha dovuto richiamare un salvagente della marca Nabaiji che presenta dei pericoli.

Attenzione! Nel caso in cui stiate andando in spiaggia con i vostri bambini, potrebbe essere che il recente salvagente che avete acquistato non sia adatto. In particolare, se si tratta del salvagente della marca Nabaiji di Decathlon. Spieghiamo.

Ma alcuni dei suoi prodotti non sono sempre conformi alle regole. La prova è l’annuncio recente di Rappel Conso. La piattaforma dei prodotti richiamati creata dal governo. Quest’ultima ha chiesto di restituire un salvagente che Decathlon ha messo in vendita.

Decathlon e il suo salvagente pericoloso

Si tratta di un prodotto della marca Nabaiji. In precedenza, veniva venduto con il nome di Baby Ring. E Rappel Conso ha notato diversi punti pericolosi. Di conseguenza, ha chiesto a tutti i recenti acquirenti di restituire questo oggetto.

Niente da dichiarare riguardo alle scarpe della marca. Solo il salvagente Decathlon è coinvolto. Ma per quale motivo è pericoloso? Non preoccupatevi, finalmente ci arriviamo.

Come riporta Sud Ouest, il marchio ha dichiarato: “Abbiamo identificato un rischio di capovolgimento degli utilizzatori. C’è un rischio di annegamento perché il bambino è legato al salvagente e si trova con la testa sott’acqua. Senza la possibilità di girarsi da solo” .

Di conseguenza, dopo aver scoperto questo lato pericoloso, Decathlon non ha esitato a avvertire i suoi clienti. Il marchio aggiunge anche: “Anche se l’uso del nostro salvagente deve essere sotto la supervisione dei genitori… non vogliamo correre rischi per la sicurezza dei bambini” .