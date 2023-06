Decathlon trionfa con queste infradito molto glamour per andare in piscina!

La prossima stagione, dà una spinta al tuo look con questi bellissimi sandali comodi da acquistare da Decathlon per meno di 15 €.

Per accompagnare il tuo look estivo, Decathlon presenta questo riferimento di punta. Innamorati di questi sandali da spiaggia per rimanere chic fino alla fine dei piedi! Stopandgo ti dice tutto da A a Z.

Il tuo estate sarà perfetta con l’equipaggiamento

La marca Decathlon non fa mai abbastanza per la sua clientela. Se vuoi aggiungere capi al tuo guardaroba senza spendere troppo, sei nel posto giusto.

Con l’estate che sta arrivando tra pochi giorni, è ora di fare una grande pulizia nei vestiti! Cosa tenere o mettere via tra i capi del tuo guardaroba?

Alcuni fan dell’equipaggiamento hanno già fatto la loro scelta tra le novità. Per andare in palestra, fare la spesa o semplicemente per rilassarsi a casa, Decathlon svela il suo pantalone comodo super versatile.

Ricordatevi, le offerte della marca sono arrivate in massa in primavera per i fan dello sportwear. E la nuova stagione da Decathlon non dovrebbe deludere nemmeno loro.

Con l’arrivo dei bei giorni, è il momento di tuffarsi nell’acqua e di venire a fare shopping per questa tavola da kitesurf per cavalcare le onde durante le vacanze. E la buona notizia è che ha uno sconto di 100 €!

Se sei alla ricerca di ispirazioni per il tuo “look estivo”, Decathlon è sicuramente il posto giusto dove andare. Puoi trovare in negozio molteplici outfit per rinnovare il tuo guardaroba.

E tra i nuovi riferimenti, questo bel costume da bagno che ha la buona idea di farci avere una pancia piatta. È IL capo che ti serve per tuffarti in acqua sentendoti sicura di te e della tua silhouette!

Decathlon svela questi sandali imperdibili

Accompagna quello precedente con le più belle infradito che Decathlon presenta in questi giorni. Per camminare sulla sabbia o ai bordi della piscina, offri ai tuoi piedi il comfort che meritano con questi sandali antiscivolo per donna.

Come dichiara Decathlon sul suo e-shop “queste infradito da spiaggia e piscina BRASILERAS in gomma ti permetteranno di mantenere i piedi comodi e stabili”.

Questi sandali piatti sono perfetti per abbinare tutti i tuoi abiti informali dell’estate. Puoi anche abbinarli con jeans, pantaloncini o i tuoi abiti preferiti.

La suola di alta qualità di queste scarpe è leggermente curva e antiscivolo. Puoi quindi camminare su superfici bagnate con loro, senza rischiare di cadere.

Vendute da Decathlon in tre colori, ritrova queste infradito nei colori beige, nero o verde acqua (i nostri preferiti). Li troverai anche dalle taglie 36 alla 40.

Fabbricate in gomma morbida e resistente, questi sandali estivi sono quelli che si abbinano perfettamente a tutte le uscite della tua estate.

Inoltre, il loro prezzo è anche un argomento di scelta per acquistarli. Perché i piccoli budget li troveranno con piacere a soli 14,99 € in negozio. È quindi il momento di venire a prendere il tuo esemplare prima che non ne resti più neanche uno.