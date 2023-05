Decathlon trasforma il tuo salotto in palestra con questo apparecchio!

Desidera riprendere a fare sport? Decathlon vende l’attrezzatura ideale per prepararsi all’estate e trasformare il proprio soggiorno in una palestra!

Vuoi fare sport senza dover andare in palestra? Decathlon ha pensato a tutto! Infatti, se il marchio ha allestito i suoi scaffali per accompagnarti in palestra, la palestra può anche venire da te. Stopandgo ti dice di più!

Una panca per l’allenamento muscolare retrattile

Perché non abbiamo sempre il coraggio o il tempo di andare in palestra. Dopo una lunga giornata di lavoro, a volte vogliamo fare sport… ma non uscire di casa. Quindi è necessario attrezzarsi bene per evitare di uscire.

Un negozio sa fare tutto in questo settore: Decathlon. Il marchio ha lanciato i pantaloni, le scarpe e persino le racchette da tennis per permettere a tutti di fare sport… quindi una panca per l’allenamento muscolare non lo fermerà.

Tuttavia, gli ingegneri hanno dovuto mettere alla prova le loro capacità. Non è facile infatti creare una panca per l’allenamento muscolare che possa soddisfare tutti. E ancora di più è difficile creare una panca per l’allenamento muscolare che possa adattarsi a tutti gli interni, anche quelli più piccoli.

Infatti, alcuni non hanno spazio per una grande panca, i suoi pesi e tutto ciò che ne consegue. Gli ingegneri di Decathlon hanno quindi dovuto affrontare una sfida: fare tutto il necessario per sentirsi in palestra… ma nel proprio soggiorno.

Per i fan, l’azienda ha trovato la soluzione. Una panca retrattile, pieghevole, che facilmente può sostituire il tavolino… prima di andarsene altrettanto facilmente, una volta terminata la sessione. Per evitare le scuse della pigrizia!

Decathlon: efficace e a buon mercato

“Il nostro team di progettazione ha sviluppato per te questa panca pieghevole con supporti integrati“, così si vanta l’azienda sul suo sito. E con ragione, grazie a questa piccola panca, non è più necessario passare per la palestra per muscolarsi.

Gli ingegneri hanno progettato la loro panca per l’allenamento muscolare “per la pratica della muscolazione con bilanciere e manubri”. Quindi sarà necessario passare per altri reparti presso Decathlon per avere un completo ed efficiente insieme di attrezzi.

Ma con una barra, manubri e perché no una fascia elastica o una kettle bell, abbiamo tutto ciò che serve per preparare il nostro summer body! Dopo il lavoro (o in smart working), via con una bella sessione di allenamento!

Decathlon si vanta di aver progettato “un prodotto ultra compatto, stabile e resistente che permette di realizzare lo sviluppo del petto o inclinato con bilanciere o manubri.” Tutto ciò che serve per allenare tutte le parti del corpo.

Braccia, gambe, addominali, pettorali: questa panca sembra fatta per darsi da fare… o addirittura per soffrire. Ma dopo lo sport, il conforto. Ma non prima di ripiegare la panca per riporla in un piccolo angolo della stanza.

Resta una domanda: il prezzo. E Decathlon non si fa scrupoli. Il marchio, che ha già ridotto i costi di alcuni prodotti, mette in vendita la sua panca per l’allenamento muscolare a 100 euro invece di 130. Attrezzarsi a basso costo!