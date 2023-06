Decathlon ti accompagna nelle tue avventure all’aria aperta con il suo incredibile frigorifero portatile

Come una sorta di tradizione familiare, molti spagnoli approfittano dell’arrivo del bel tempo per staccare dalla routine lontano dalle grandi città. Visitare luoghi immersi nella natura, campeggiare in campagna e godersi il cielo stellato o preparare un barbecue nei luoghi appositamente attrezzati sono sempre alcune delle attività più richieste in estate. Pertanto, Decathlon ha messo in vendita uno di quei prodotti indispensabili che non possono mancare, soprattutto se si vuole godere di momenti di rinfrescamento.

La multinazionale francese può vantarsi di avere una delle migliori gamme di prodotti per le attività all’aperto sul mercato. La sua impressionante rapporto qualità-prezzo ha contribuito a far sì che sempre più clienti visitino Decathlon per acquistare alcuni di questi articoli. Non c’è niente di meglio per mantenere i tuoi alimenti e le tue bevande ben freschi di questo frigorifero portatile che l’azienda francese vende a un prezzo stracciato.

Il frigorifero portatile più ricercato di Decathlon

Quando si tratta di mantenere i tuoi alimenti e le tue bevande freschi durante le tue avventure marine, la scelta di un frigorifero portatile affidabile è fondamentale. In questo senso, il Igloo Marine Ultra Luxe 30 si presenta come un’opzione di spicco per gli amanti dei programmi all’aperto. Con il suo design robusto e le sue caratteristiche di prima qualità, questo frigorifero è stato appositamente progettato per resistere alle intense giornate di caldo estivo e soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti.

Il Igloo Marine Ultra Luxe 30 si distingue per la sua costruzione resistente e durevole. È realizzato con materiali di alta qualità che lo rendono in grado di resistere a qualsiasi tipo di ambiente, compreso il contatto con acqua salata, raggi UV e condizioni climatiche avverse. Inoltre, ha un isolamento Ultratherm in schiuma di poliuretano ad alta densità sulle pareti e sul coperchio, garantendo un’ottima prestazione di raffreddamento e mantenendo alimenti e bevande freschi per lunghi periodi di tempo.

Con una capacità di 28 litri, questo frigorifero portatile offre ampio spazio per conservare le tue provviste. Puoi facilmente mettere bottiglie, lattine, cibi e altri articoli grazie al suo design ben organizzato, in cui ci sono 41 lattine e puoi posizionare bottiglie da 2 litri in verticale. Inoltre, grazie alla tecnologia Cool Riser di cui dispone, favorisce la circolazione dell’aria con l’elevazione della base e migliora il mantenimento della temperatura.

Mantieni le tue bevande e alimenti ben freschi

Il Igloo Marine Ultra Luxe 30 si distingue anche per la sua comodità e praticità. È dotato di maniglie di trasporto resistenti e comode, che facilitano il trasporto dal tuo veicolo alla spiaggia o al parcheggio. Inoltre, il suo coperchio si chiude in modo sicuro con chiusure ermetiche per evitare perdite e mantenere in modo efficiente la temperatura interna.

Un altro aspetto degno di nota di questo frigorifero portatile è il suo design elegante e funzionale. Con il suo aspetto esterno nei toni bianchi e neri, il Igloo Marine Ultra Luxe 30 si integra perfettamente in qualsiasi situazione o ambiente estivo, aggiungendo un tocco di stile alle tue avventure. Puoi acquistare questo frigorifero portatile al prezzo di 59,90 euro presso qualsiasi negozio Decathlon o tramite il loro sito web ufficiale.