Decathlon svela la sua giacca da trekking impermeabile a un prezzo stracciato per escursioni sempre asciutte!

Il colosso dello sport, Decathlon, ha lanciato la sua ultima giacca da trekking, impermeabile e conveniente, ideale per mantenere gli escursionisti asciutti in ogni condizione atmosferica. Venduta a un prezzo molto competitivo, la giacca è un perfetto equilibrio tra qualità e accessibilità, garantendo a tutti gli appassionati di outdoor un’esperienza confortevole e asciutta durante le escursioni.

Un giubbotto progettato per affrontare l’inverno

Questo giubbotto Decathlon è stato progettato con estrema cura per affrontare le rigide condizioni invernali. L’imbottitura strategica e il tessuto in pile nella parte posteriore assicurano un ottimo isolamento termico, persino a -10°C.

La patta interna, posizionata sotto la cerniera, impedisce l’ingresso dell’aria fredda, mentre le regolazioni in vita garantiscono una vestibilità confortevole. Questo elemento di abbigliamento è un vero e proprio scudo contro l’inverno.

Protezione dagli elementi: oltre all’impermeabilità

L’impermeabilità è solo una delle qualità di questo giubbotto. Il suo design è pensato per proteggere completamente chi lo indossa durante la stagione fredda. Infatti, il cappuccio, le regolazioni in velcro ai polsi e il collo alto bloccano efficacemente l’ingresso del freddo.

Inoltre, due tasche foderate in pile offrono un riparo sicuro per le mani contro le basse temperature, fornendo un ulteriore livello di protezione.

Preservazione dell’impermeabilità e manutenzione del giubbotto

L’efficacia dell’impermeabilità di questo giubbotto non si limita al tessuto utilizzato, ma include anche l’assemblaggio delle diverse parti. Per mantenere questa caratteristica, è necessario applicare regolarmente un trattamento sulla superficie del tessuto. Questo processo fa sì che l’acqua scivoli sul tessuto senza assorbirlo, rendendo il giubbotto leggero, traspirante e caldo.

I dettagli tecnici

Isolamento: imbottitura di 150 g/m² sul corpo e di 100 g/m² sulle braccia

imbottitura di 150 g/m² sul corpo e di 100 g/m² sulle braccia Impermeabilità del tessuto: 5 000 mm H²0 (Schmerber) prima del lavaggio

5 000 mm H²0 (Schmerber) prima del lavaggio Impermeabilità delle cuciture: completamente sigillate con l’applicazione di nastri adesivi

completamente sigillate con l’applicazione di nastri adesivi Tasche: due tasche esterne foderate in pile, una tasca interna sicura

Conclusione

Per concludere, questo giubbotto Decathlon è la scelta ideale per affrontare l’inverno. Progettato con un’attenzione eccezionale per i dettagli, offre un’eccellente protezione contro il freddo, pur mantenendo leggerezza e traspirabilità.

Il suo prezzo di 30€ rappresenta un eccezionale rapporto qualità-prezzo per un capo invernale di questa qualità. Un ottimo investimento per chi cerca un abbigliamento in grado di resistere alle condizioni più rigide dell’inverno.