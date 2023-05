Decathlon supera il gioco con lo zaino frigo che solo i più “pro” porteranno.

Siamo già in primavera e ciò significa che presto inizieremo ad apprezzare uscite in spiaggia, in montagna o in piscina, se non lo hai già fatto, quindi è necessario prepararsi con tutto il necessario affinché l’esperienza sia completa e non ti manchi nulla in nessun momento. Oggi ti mostriamo una borsa frigo portatile di Decathlon che sta facendo un gran successo grazie alla sua versatilità e a quanto puoi sfruttarla durante tutto l’anno, soprattutto in primavera-estate… è un grande successo di vendite!

Decathlon offre nei suoi negozi molto più che attrezzature sportive, offre anche accessori o complementi che possono far parte della tua vita in modo molto produttivo, specialmente quando arriva il bel tempo e vuoi goderti al massimo i diversi spazi esterni che fanno parte del tuo ambiente. La catena francese ha un catalogo praticamente infinito in cui trovare tutto ciò di cui puoi aver bisogno per andare in spiaggia o in montagna.

La borsa frigo di Decathlon che cambierà la tua estate

Si tratta del Frigo flessibile elettrico da campeggio 30 litri Quechua Ice Fresh, una meraviglia di borsa frigo portatile che puoi portare facilmente ovunque poiché è pratica e molto facile da trasportare, quasi come uno zaino. Attualmente ha un prezzo di € 134,99, un investimento che vale veramente la pena se solitamente vai in spiaggia o in montagna, poiché diventerà indispensabile per te.

Questa fantastica borsa frigo flessibile di Decathlon si distingue innanzitutto per la sua flessibilità, poiché la puoi piegare per riporla senza che occupi troppo spazio quando non la utilizzi, essendo inoltre elettrica per connettersi sia alla presa elettrica che alla presa accendisigari dell’auto. Tra le sue molte caratteristiche si distinguono le seguenti:

Grandi proprietà isotermiche, poiché conserva gli alimenti fino a 96 ore senza bisogno di utilizzare un accumulatore di freddo .

. Funziona con una presa di corrente a 220 V o una presa accendisigari dell’auto a 12 V.

Facile da utilizzare grazie alla sua ampia apertura con cerniera .

. Ampio spazio di archiviazione, con una borsa stagna all’interno e 3 tasche esterne.

Capacità di 30 litri .

. Puoi sgonfiarla dopo ogni uso per riporla facilmente.

Maniglia a tracolla regolabile e protezione imbottita per fornire un comfort totale durante il trasporto.

Leggera, con un peso di 2,7 kg quando è vuota.

Se quest’estate vuoi andare in spiaggia per ore senza preoccuparti che il cibo e la bevanda si rovinino, senza dubbio questa borsa frigo flessibile di Decathlon sarà un grande successo.